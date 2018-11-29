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Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.11.2018 09:52 | Son Güncelleme

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı; değişim pompa fiyatlarına yansıtılmayacak

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) dün gece yarısından geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına altı kuruş indirim yapıldığını, eşel mobil sistemi ile değişimin pompa fiyatlarına yansımayacağını belirtti.

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "29 Kasım tarihinde geçerli olmak üzere, LPG otogazda altı kuruş/litre indirim gerçekleşmiştir" denildi.

Eşel mobil sistemine ÖTV destekleri benzinde Kasım ayı başında, motorinde ise geçen hafta sıfırlandı. Otogazın litresinde ise bugün itibarıyla litre başına 14 kuruş ÖTV desteği bulunuyor. KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
otogaz EPGİS indirim

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