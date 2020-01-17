Otokar yeni elektrikli otobüsü "Kent Electra" için taleplere odaklandı

SEFA ŞENGÜL - Otokar, üretimini Türkiye'de yaptığı yeni elektrikli otobüsü "Kent Electra" için başta belediyeler olmak üzere yurt içi ve yurt dışından gelecek talepleri karşılamaya hazırlanıyor.

Otokar Pazarlama Müdürü Tarkan Burak, AA muhabirine, Kent Electra modelinin detaylarına ilişkin bilgi verdi. Otokar'ın alternatif enerjiyle çalışan araçların üretimi üzerine uzun yıllardır çalıştığını belirten Burak, "Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsü firmamız tarafından 2007 yılında yapılmıştı. O aracın tanıtımının ardından hibrit aracımızı da çıkarmıştık. Bu çalışmalarımızı uzun yıllardır sürdürüyoruz. Şu anda geldiğimiz seviyede ürettiğimiz Kent Electra aracımız 12 metre sınıfında. Türkiye'de ürettiğimiz aracımızı taliplerinin görüşüne sunduk. Şimdi yurt içinden ve yurt dışından gelecek talepleri bekliyoruz." dedi.

- Farklı batarya seçenekleri var

Söz konusu modelin kendi sınıfında ilkleri barındırdığına işaret eden Burak, şöyle konuştu:

"Elektrikli otobüsümüzün 310 kilovat saatlik (kWh) bir batarya kapasitesi var. Bunu 350'ye kadar çıkmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda farklı tip batarya seçeneklerini de sunabiliyoruz. Müşterilerin ve aracın topolojisine bağlı olarak bunları müşterilerimizle birlikte belirleyebiliyoruz."