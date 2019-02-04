Otomatik fatura ödemesinde 'banka komisyonu' uyarısı

Ağaoğlu, bir program kapsamında geldiği Bursa'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankaların bazı ücret kalemlerinde haksız gelir elde etmek için yeni uygulamalar geliştirdiğini ileri sürdü.

Tüketicilere bu konuda dikkatli olmalarını tavsiye eden Ağaoğlu, "3 Ekim 2014'te Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı yönetmeliğe göre finansal tüketicilere yansıtabilecekleri ücretler 20 kalemle sınırlandırılmıştı. Bizim açtığımız dava neticesinde Danıştay, hesap işletim ücretini iptal edince bankacılık sektörü ciddi bir faaliyet dışı kazançtan mahrum kaldı ve yeni yeni yöntemler geliştirmeye başladı." diye konuştu.

Geçmişte bankaların kredi kartıyla yapılan elektrik, su, doğal gaz ve telefon otomatik ödemelerde herhangi bir bedel almadığını dile getiren Ağaoğlu, şimdilerde komisyon tahsil etmeye başladıklarını savundu.

Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1 lira, 1,5 lira gibi başlayan bu düşük komisyonlara tüketiciler tepki gösterdiğinde onu siliyorlardı ancak geçen zamanla birlikte insanlar alıştı, 'küçük bir ücret' diye tepki vermez oldular. Bu ücretler yükseltilmekle kalınmadı bir de faiz eklendi. Yani siz ayın 10'undaki elektrik faturanızı kredi kartınızdan ödettirdiyseniz ve ekstrenizin son ödeme tarihi ya da kesim tarihi ayın 25'i ise bu döneme kadar faiz yürütüyorlar."