FİNANS

Otomatik katılım ile 5 milyon kişi tasarrufa yönlendirildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2019 14:45 | Son Güncelleme

EGM Genel Müdürü Akmaz, gönüllü bireysel emeklilik ve otomatik katılım fonlarında sistemde kalmaya devam eden çalışan sayısının 5 milyon civarında olduğunu söyledi.

Otomatik katılım ile 5 milyon kişi tasarrufa yönlendirildi

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Genel Müdürü Mustafa Akmaz, gönüllü bireysel emeklilik ve otomatik katılım fonlarında var olan toplam birikimin 100 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Bu tutarın yaklaşık 5 milyar lirası Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fonlarına ait. OKS ile 18,2 milyon çalışanı sisteme dahil ettiğimizi, bu çalışanların yüzde 70'inin sistemden ayrıldığını görüyoruz. Sistemde kalmaya devam eden çalışan sayısı 5 milyon civarında." ifadelerini kullandı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, EGM'nin "Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor" projesi kapsamında, gazeteci Noyan Doğan moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Panele, EGM Genel Müdürü Mustafa Akmaz ile İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası (YMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Karabıyık katıldı.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen EGM Genel Müdürü Mustafa Akmaz, gönüllü bireysel emeklilik ve otomatik katılım fonlarında var olan toplam birikimin 100 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Bu tutarın yaklaşık 5 milyar lirasının OKS fonlarına ait olduğunu aktaran Akmaz, "OKS ile birlikte 18,2 milyon çalışanı sisteme dahil ettiğimizi, bu çalışanların yüzde 70'inin sistemden ayrıldığını görüyoruz. Sistemde kalmaya devam eden çalışan sayısı 5 milyon civarında." ifadelerini kullandı.

Akmaz, sisteme en son çalışan sayısı 5-9 düzeyindeki işletmelerin dahil olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İşletmeler çalışanlarını sisteme dahil etmekle yükümlü ancak baktığımızda bu kapsamdaki şirketlerin sadece yüzde 20'sinin bu yükümlülüğü yerine getirebildiğini görüyoruz. Türkiye’nin makro ekonomik tablosuna bakıldığında tasarruf sorunu olduğu görülüyor. OKS, bu açıdan önemli bir fırsat sunuyor. Sistemde, dünyanın hiçbir yerinde olmayan yüzde 25'lik bir devlet teşviki var. Bu, olağanüstü ve çok cömert bir teşvik. İlk zorunlu katılım aşamasında bunu iyi anlatamadık, sistemden yüzde 70 oranında çıkış oldu ama çıkanların fırsatı kaçırdıklarını düşünmemeleri gerekiyor. Belli bir bekleme süresinden sonra katılımcıların tekrar sisteme alınması söz konusu. O zaman, sistemin sunduğu avantajları iyi anlatırsak vatandaşlarımız kalmayı tercih edeceklerdir."

'SİSTEMDE KALIŞ ORANLARININ ARTIRILMASI İÇİN BAZI ADIMLAR ATILMASI GEREK'

İstanbul YMMO Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Karabıyık da bireysel emeklilik ve otomatik katılımın gündeme geldiği günden beri merceklerinde olduğunu belirterek, "Bireysel emeklilik toplumu ilgilendiren bir konu. Biz de kendi platformumuzda konuyu enine boyuna tartışarak, doğruyu bulmaya ve bu doğrultuda vergi mükelleflerini, işletmecileri doğru yönlendirmeye çalıştık. Otomatik katılıma geçiş sistemini bütün mükelleflerimize anlattık ve uygulamaya katılmaları yönünde görüş verdik." değerlendirmelerini yaptı.

Sistemden çıkış nedenleri hakkında işletmelerden aldıkları geri bildirimleri de aktaran Karabıyık, cayma süresinin iki ay olarak belirlenmesinin çalışanlarda "2 ay sonra çıkmazsam bir daha çıkamam" gibi bir algı yarattığını, bu sürenin uzatılabileceğini kaydetti.

Karabıyık, "asgari ücretli çalışanlardan alınmasa daha iyi" yorumunu da sıklıkla duyduklarını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Sistemde kalış oranlarının artırılması için bazı adımlar atılması gerek. Sorun, Türkiye'de tasarruf kültürünün çok zayıf olması. Dünya ortalamasının yarısı kadar neredeyse... Peki başka ne yapılabilir? Ya bir yaptırım uygulayacaksınız ya da teşvik vereceksiniz. Benim kişisel görüşüm, yaptırımlardan istenilen sonucun alınmadığı, teşvikin daha iyi olacağı yönünde. İşveren katkısı önemli. Bunun için de vergiden düşmek gibi uygulamalarla işletmeler özendirilebilir."

KAYNAK:AA

PARTNERBeyaz dişlere sahip olmanın formülüBeyaz dişlere sahip olmanın formülü
Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladıBakan Albayrak, yeni paketi açıkladı
Gözler Bakan Albayrak'ta! Yeni paket açıklayacakGözler Bakan Albayrak'ta! Yeni paket açıklayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bireysel emeklilik otomatik katılım fonları

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Şimdi fiyatı 2 liraya düştü

Şimdi fiyatı 2 liraya düştü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Döviz satışlarına vergi getirildi!

Döviz satışlarına vergi getirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vergi ödemelerinde son 6 gün

Binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

150 yıllık hayal projenin yüzde 80’i tamamlandı!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'İVME Finansman Paketi'ni açıkladı

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Gözler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ta! 'İVME Finansman Paketi'ni açıklayacak

Gözler Bakan Albayrak'ta! Yeni paket açıklayacak

Domates üreticisini kışın sevindirdi, yazın üzüyor

Şimdi fiyatı 2 liraya düştü

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Çeyrek altın ne kadar oldu?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.