Otomatik katılım ile 5 milyon kişi tasarrufa yönlendirildi

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Genel Müdürü Mustafa Akmaz, gönüllü bireysel emeklilik ve otomatik katılım fonlarında var olan toplam birikimin 100 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Bu tutarın yaklaşık 5 milyar lirası Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fonlarına ait. OKS ile 18,2 milyon çalışanı sisteme dahil ettiğimizi, bu çalışanların yüzde 70'inin sistemden ayrıldığını görüyoruz. Sistemde kalmaya devam eden çalışan sayısı 5 milyon civarında." ifadelerini kullandı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, EGM'nin "Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor" projesi kapsamında, gazeteci Noyan Doğan moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Panele, EGM Genel Müdürü Mustafa Akmaz ile İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası (YMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Karabıyık katıldı.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen EGM Genel Müdürü Mustafa Akmaz, gönüllü bireysel emeklilik ve otomatik katılım fonlarında var olan toplam birikimin 100 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Bu tutarın yaklaşık 5 milyar lirasının OKS fonlarına ait olduğunu aktaran Akmaz, "OKS ile birlikte 18,2 milyon çalışanı sisteme dahil ettiğimizi, bu çalışanların yüzde 70'inin sistemden ayrıldığını görüyoruz. Sistemde kalmaya devam eden çalışan sayısı 5 milyon civarında." ifadelerini kullandı.