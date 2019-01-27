Otomobil alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan otomobil almayın

İşte model model otomobillerdeki son kampanyalar...

Son gün 31 Ocak!

Volkswagen kampanyaları: ÖTV indirimi yansıtılmış fiyatlar devam ediyor.

Volkswagen Doğuş Finans (VDF) işbirliği ile uygulanan faiz kampanyası kapsamında, Volkswagen Ticari Araç'ın tüm modelleri 60 bin TL'ye 12 ay yüzde “0” cazip faiz oranıyla satın alınabiliyor.

Suzuki kampanyaları: ÖTV ve hurda teşviğine ek 50 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0,79'luk faiz oranları uygulanıyor.

Renault kampanyaları: Megane Sedan, Clio HB, Clio Sport Tourer, modellerinin satın alımlarında, maksimum 24.000 TL kredi tutarı ve 12 aya varan vade seçeneği için %0 faiz oranı veya maksimum 40.000 TL kredi tutarı ve 12 aya varan vade seçeneği için %0,99 faiz oranı uygulanıyor.

Ocak ayında, tüm Renault hafif ticari araç modellerinin satın alımlarında, maksimum 24.000 TL kredi tutarı ve 12 aya varan vade seçeneği için %0 sabit faiz oranı, maksimum 40.000 TL kredi tutarı ve 12 aya varan vade seçeneği için %0,99 sabit faiz oranı, tüm yetkili satıcılarımızda.

Peugeot kampanyaları: Şimdi Peugeot 208, Peugeot 301, Peugeot 308, Peugeot Partner Tepee, Peugeot Partner Van ve Peugeot Expert Van'da, 30.000 TL Kredi İçin %0,99 Faiz Fırsatı sağlanıyor.

Peugeot SUV 3008, Peugeot SUV 5008, Peugeot Boxer Van ve Peugeot Expert Traveller'da 60.000 TL Kredi İçin %0,99 Faiz Fırsatı sağlanıyor.

Opel kampanyaları: Opel Astra'da, Ocak ayı boyunca, yüzde 1.29 faiz fırsatı sağlanıyor.

Alfa Romeo kampanyaları: Alfa Romeo Giulietta'nın dizel motor ve otomatik şanzımanla kombine edilen versiyonu 139 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, yarısı peşin, yarısı aylık 2 bin 400 TL'lik taksitler ile satın alınabiliyor.

Alfa Romeo'nun kampanyasında 50 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği de bulunuyor.

Audi kampanyaları: ZUBİZU üyesi Audi sahipleri, 3 ve 4 yaşındaki otomobilleri için mekanik/ elektrik işçiliği ile orijinal yedek parçalarında yüzde 10, 5-7 yaşlarındaki araçları için yüzde 25, 8 yaş ve üzeri araçları için de yüzde 30 oranındaki indirimlerden yararlanabiliyor. Kampanya dahilinde ayrıca, 5-7 yaşlarındaki otomobillerin sahipleri Castrol motor yağlarında yüzde 15, 8 yaş ve üzeri araçların sahipleri ise yüzde 20 oranında indirime sahip oluyor.

Citroen kampanyaları: Citroën, Ocak ayında binek ve ticari modellerinde ÖTV, KDV ve hurda indirimlerine ek olarak sıfır faiz fırsatı sunmaya devam ediyor. C3, C-Elysée, Jumpy ve Jumper modellerinde 40.000 TL'ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunulurken C3 Aircross, Yeni C4 Cactus, Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde 50.000 TL'ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor. C4 Picasso modellerindeki fırsat ise 60.000 TL'ye 12 ay %0 faiz.

Kampanya kapsamında Citroën; C3, C-Elysée, Jumpy ve Jumper modellerinde 40.000 TL'ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunulurken C3 Aircross, Yeni C4 Cactus, Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde 50.000 TL'ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor. 5 koltuklu ve 7 koltuklu C4 Picasso modellerinde ise 60.000 TL'ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor.

Citroën C3'ün fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 70.165 TL'den başlarken C3 Aircross'un fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 116.630 TL'den başlıyor. Citroën'in en çok satan modeli C-Elysée'nin fiyatı ise ÖTV ve hurda indirimiyle 39.665 TL'den başlıyor. Yeni Citroën C4 Cactus'ün fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 111.130 TL'den başlarken C4 Spacetourer'nun fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 154.875 TL'den başlıyor.

Fiat kampanyaları: Fiat'ın Ocak ayına özel devreye aldığı kampanyada ailenin Sedan, Hatchback ve Station Wagon modellerinde 15 bin TL'ye varan nakit indirim desteği sağlanıyor. 36 bin TL'ye kadar 12 aya varan vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle de dikkat çeken kampanya kapsamında Egea Sedan, 62 bin TL'lik başlangıç fiyatıyla iddiasını yeniden ortaya koyuyor.

Aynı zamanda Fiat'ın teknolojiyi tasarıma yansıtan Egea Mirror Serisi de 78 bin TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Skoda kampanyaları: Skoda, sadece yeni modeller için değil, 8 yaş üstü modelleri için de avantajlı servis fırsatları sunuyor. Kampanya dahilinde 2 yaşına kadar olan Skoda modellerine periyodik bakım işlerinde, orijinal parça, işçilik ve motor yağlarında yüzde 10 indirim fırsatı sunuluyor. 2-4 yaş arası Skoda modellerine, periyodik bakım işlerinde, orijinal parça ve işçilik ile Continental, Michelin, Bridgestone ve Lassa lastiklerinde yüzde 15, motor yağlarında ise yüzde 15 indirim yer alıyor.

5-7 yaş arası Skoda modellerine, periyodik bakım işlerinde, orijinal parça ve işçilik ile lastiklerde yüzde 25, motor yağlarında ise 20 indirim sunuluyor. Bununla birlikte 8 yaş ve üstü Skoda modellerine sahip olanlar, periyodik bakım işlerinde, orijinal parça ve işçilik ile lastik alımlarında yüzde 30, motor yağlarında yüzde 20 indirimden yararlanabilecek. Ayrıca Skoda Orijinal Aksesuarlarında ise yüzde 30 indirim fırsatı da bulunuyor.

Mercedes-Benz kampanyaları Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in, Aksaray üretimi 2018 model yılı Euro 6 Çekici ve Euro 6 6×4/8×4 İnşaat araçlarında Ocak ayında geçerli olacak; araç+kasko+servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde, kurumsal müşteriler; 250.000 TL kredi tutarı için, 36 ay vade, % 1,16 faiz oranı ile şahıs firmaları ise 250.000 TL kredi tutarı için, 36 ay vade, % 1,28 faiz oranıyla Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Ocak ayı kampanyası kapsamında 2018 model takassız Mercedes-Benz TOURISMO model otobüs alımlarında müşterilerine özel kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında Mercedes-Benz TOURISMO 16 RHD model otobüsler; 550.000 TL kredi tutarı için, 36 ay vadeli %0 sabit faiz oranı ile 15.278 TL aylık ödeme fırsatı ile sunuluyor.

Mercedes-Benz X-Class'a sahip olmak isteyen müşteriler tarafından Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 200.000 TL'ye varan kredi kullanımında 48 aya varan vade seçeneklerinden faydalanılabiliyor. Bu kampanya ile müşteriler, %0'dan başlayan faiz oranı ile farklı kullanım alanlarına uygun bu araca sahip olabiliyorlar.

KIA kampanyaları KIA’nın Ocak ayında düzenlediği kampanya kapsamında KIA Cerato modeline 50.000 TL, 18 ay, %1,55 faizli finansman seçeneğiyle sahip olabilirsiniz. KIA’nın yeni kompakt SUV modeli KIA Stonic, Ocak ayında 50.000 TL’ye 18 ay %1,55 faiz oranı ve 7.500 TL indirim kampanyası ile satışa sunuluyor.

Toyota kampanyaları Toyota yeni yılda müşterilerine, ÖTV indirimi ve hurda teşviki avantajlarının yanında Ocak ayına özel kampanya fırsatları sunuyor.1 Ocak 2019 itibariyle geçerli, tavsiye edilen perakende satış anahtar teslim fiyatları kapsamında;

94.500 TL liste fiyatı olan 2018 model Toyota Corolla 1.6 Life versiyonu, 85.350 TL kampanyalı fiyatı ve 77.350 TL hurda teşvikli fiyatıyla satın alınabiliyor. Toyota Corolla’nın 2018 model dizel motorlu 1.4 D-4D Touch versiyonu 131.350 TL kampanyalı fiyatı ve 128.350 TL hurda teşvikli satış fiyatıyla Toyota Yetkili Satıcılarında.

Ocak ayı Toyota Corolla kampanya fiyatları çerçevesinde, 17” jantları ile Toyota Corolla 1.6 Premium Multidrive S versiyonu 133.000 TL kampanya fiyatı, 130.000 TL hurda teşvikli fiyatı, Toyota Corolla 1.4 D-4D Premium MultiMode Vites versiyonu ise 162.550 TL kampanya fiyatı ve 159.550 TL hurda teşvikli fiyatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Toyota’nın kompakt SUV modeli Toyota C-HR 2018 model yılı 1.2 Turbo 4×2 Dynamic Multidrive S versiyonu 128.100 TL tavsiye edilen hurda teşvikli fiyatıyla, 2019 model yılı Toyota C-HR 1.2 Turbo 4×2 Advance Multidrive S versiyonu ise 126.400 TL tavsiye edilen hurda teşvikli fiyatıyla satışa sunuluyor.

Toyota C-HR Hybrid modelleri 1.8 Hybrid 4×2 Advance e-CVT versiyonu ile 2018 model yılı 143.500 TL’den, 2019 model yılı 146.500 TL’den başlayan ÖTV teşvikli kampanya fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Toyota’nın şehir otomobili Toyota Yaris 1.0 Life versiyonu 72.450 TL kampanya fiyatı ve 64.450 TL hurda teşvikli fiyatı ile sunulurken, Toyota Yaris Hybrid modelleri 1.5 Hybrid Cool e-CVT versiyonu ile 100.550 TL’den başlayan tavsiye edilen hurda teşvikli fiyatlarıyla Toyota Yetkili Satıcılarında.

2018 model yılı Toyota Auris modelleri Ocak ayına özel 78.600 TL’den başlayan hurda teşvikli fiyatları, Toyota Auris Hybrid modelleri 124.450 TL’den başlayan hurda teşvikli fiyatları ile satışa. Toyota RAV4 Hybrid 2.5 Hybrid 4×4 Advance e-CVT, 244.950 TL ÖTV teşvikli kampanya fiyatıyla satın alınabiliyor.

Hyundai kampanyaları: Hyundai yeni yılda düzenlediği ilk kampanyasında, Hyundai i10 2019 Modellerini 2.750 TL’ye varan nakit indirimi avantajıyla satışa sunuyor. Hyundai 2019 yılı Ocak ayı kampanyası kapsamında, 2019 Model Yılı Hyundai i20’lerde 5.000 TL’ye varan nakit indirimi ve 30.000 TL, 12 ay, 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.Hyundai i20 2018 Model Yılı sıfır km otomobillerde, 8.820 TL’ye varan nakit indirimi ve 30.000 TL, 12 ay, 0 faizli kredi kampanyası bulunuyor. Hyundai’nin Ocak ayında düzenlediği kampanya dahilinde, Hyundai i30 2018 Model Yılı otomobiller 26.000 TL’ye varan nakit indirimi sunuluyor.

2018 model Hyundai i30 1.4 MPI 6 ileri düz vites Style benzinli versiyonu 87.104 TL Hurda İndirimli satış fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Hyundai Accent Blue 2018 Model Yılı otomobiller 12.900 TL’ye varan nakit indirimi veya 30.000 TL, 12 ay, 0 faizli finansman seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Hyundai yeni yıl kampanyası kapsamında, Hyundai Elantra 8.120 TL’ye varan nakit indirimi ile satılıyor. Hyundai IONIQ Hybrid, 3.150 TL’ye varan nakit indirimi ve 30.000 TL, 12 ay, 0 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Yetkili Satıcılarında. 2018 Model Yılı Hyundai IONIQ Hybrid 1.6 GDI 6 İleri DCT Elite Plus 168.651 TL Hurda İndirimli fiyatıyla satışta.

Hyundai’nin B-SUV segmentinde yeni modeli Hyundai Kona, Ocak ayında 3.150 TL’ye varan nakit indirimi ve 30.000 TL, 12 ay, 0 faizli kredi fırsatıyla sunulurken, Hyundai Kona 2018 modelleri 104.691 TL’den başlayan Hurda İndirimli fiyatlarıyla satışta. Hyundai’nin beğenilen SUV modeli Hyundai Tucson 8.130 TL’ye varan nakit indirimi veya 30.000 TL, 12 ay, %0,99 faizli finansman seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Ocak ayı Hyundai kampanyası ile Hyundai Yeni Tucson, 15.100 TL’ye varan nakit indirimi veya 30.000 TL, 12 ay, %0,99 faizli finansman imkanıyla Hyundai Yetkili Satıcılarında. Hyundai Ocak kampanyası dahilinde, Hyundai H-100 Kamyonet 8.000 TL nakit indirimi ile Hyundai Yetkili Satıcılarında.

Honda Kampanyaları Honda’nın Ocak ayına özel düzenlediği yeni yıl kampanyası kapsamında, sportif tasarımıyla Honda Civic Sedan’lar, 40.000 TL’ye varan 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçenekleriyle sunuluyor.

Honda CR-V için ise kampanya kapsamında maksimum araç bedelinin 100.000 TL ye kadar olan kısmı için %70, 100.000 TL üzerindeki kısmı için %50 kredilendirme yapılabilmektedir. Bireysel müşterilere kullandırılacak 100.000 TL kredi için aylık % 0 faiz oranı ile 12 ay vadeli eşit taksit ödemeli kredi için, Tahsis ücreti 525 TL, toplam geri ödeme tutarı 100.000,00 TL olmaktadır.

Nissan Kampanyaları Nissan Qashqai’nin 1.2 benzinli ve 1.5 dizel motorlu versiyonları 30.000 TL için 12 ay %0.99 faiz, 1.6 dizel versiyonları 30.000 TL için 12 ay %1.49 faizli finansman seçenekleri ile Ocak ayı alıcılarını bekliyor.

Nissan X-Trail modelleri 70.000 TL için 12 ay %0.99 faizli kredi seçeneği ile Nissan Yetkili Satıcılarında. Nissan Juke, Ocak ayı boyunca otomatik vites seçeneklerinde 94.900 TL’den başlayan fiyatlar ve 30.000 TL için 12 ay %0.99 faizli finansman imkanıyla satın alınabiliyor.

Nissan Micra modelleri, hurda teşvikli 76.320 TL’den başlayan fiyatları ve 20.000 TL için 12 ay %0.99 faizli kredi seçeneğiyle Nissan Yetkili Satıcılarında. Nissan Navara, Ocak ayı boyunca 50.000 TL’ye varan fiyat avantajı ve 50.000 TL için 12 ay %0 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

Dacia Kampanyaları Dacia Duster ve Dacia hafif ticari araç modellerinde sıfır faiz fırsatı sunuluyor.

Dacia Duster ve Dacia Dokker müşterileri maksimum 24.000 TL, 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faizli kredi kullanılabiliyor. 2018 model Dacia Sandero, hurda teşviki ile 60.900 TL, Dacia Dokker 63.500 TL, Dacia Duster 77.900 TL, Dacia Lodgy ise 96.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Dacia Duster modelinin satın alımlarında, maksimum 24.000 TL kredi tutarı ve 12 aya varan vade seçeneği için %0 sabit faiz oranı veya maksimum 40.000 TL kredi tutarı ve 12 aya varan vade seçeneği için %0,99 faiz oranı sunuluyor.

Dacia Dokker modelinin satın alımlarında, maksimum 24.000 TL kredi tutarı ve 12 aya varan vade seçeneği için %0 sabit faiz oranı veya maksimum 40.000 TL kredi tutarı ve 12 aya varan vade seçeneği için %0,99 faiz oranı tüm Dacia Yetkili Satıcılarında.

Volvo Kampanyaları Volvo XC90, 125.000 TL için 12 ay %0.99 faiz oranıyla finansman imkanı veya takas desteği avantajları ile Volvo Yetkili Satıcılarında.

Volvo XC60, 150.000 TL için 12 ay %0.99 faiz oranıyla finansman imkanı veya takas desteği avantajlarıyla Volvo Yetkili Satıcılarında alıcılarını bekliyor. Volvo XC40, 60.000 TL için 12 ay %0.99 faiz oranıyla finans desteği veya takas avantajları ile Volvo Yetkili Satıcılarında satılıyor.