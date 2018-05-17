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Otomobil alacaklara uyarı! Elinizi çabuk tutun

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.05.2018 16:20 | Son Güncelleme

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, bu yıl ikinci el otomobil piyasasında ciddi hareketlilik beklediklerini söyledi.

Yanık, araç almak isteyenlerin veya ihtiyacı olan vatandaşların oto kooperatiflerinde (oto-koop) uygun fiyata alabilecekleri araçların mevcut olduğunu vurgulayarak, "Dolar, eurodaki artışlar bize yansımadı. Yansımaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ticaret olsun, sektör dönsün diye kar marjlarımızı bile aşağı çektik. Şu anda oto kooperatiflerindeki fiyatlar cazip." dedi.

İkinci el otomobilde fırsat zamanı

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İkinci el piyasada rağbet gören ve vatandaşın en çok talep ettiklerinin başında otomatik vitesli araçların geldiğini ifade etti.
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"Otomatiklerde en çok küçük araçlar tercih ediliyor. Fiyat aralığı açısından bakıldığında 70 bin liraya kadar olan otomatik araçlar özellikle revaçta. Sonra 70 ila 100 bin lira arasındaki araçlar ciddi anlamda talep görüyor. Gelen taleplerin çoğunluğu kadınlara yönelik. Kadın sürücülerin otomatik ve 60-70 bin lira civarında olan araçlara talebi artıyor. Fırsat bu fırsat. Döviz yükseldi ama ikinci el piyasası bu duruma şu anda gayet temkinli yaklaşmakta. İhtiyacı olanların bir an önce araba almalarını tavsiye ederiz."
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"Şu anda araba almanın tam zamanı"

"Şu anda araba almanın tam zamanı"
Eskiden yazları ve bayram öncesi araba almanın bir gelenek olduğunu hatırlatan Yanık, "Artık araba bir ihtiyaç. Vatandaşlar ihtiyaçlarını sallamasın. Her salladıkları gün, ay, yıl onlara farklı fiyat olarak yansıyacak. Şu anda araba almanın zamanı. Piyasada, küçük segment 1,3-1,6 motor arabalar ciddi anlamda talep görüyor. Bir an önce almalarını tavsiye ediyoruz. Ramazan ayından sonra ikinci elde bu rakamları göremeyebilirler." ifadelerini kullandı.
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"Araç almak isteyen vatandaşlar geç kalmadı"

"Araç almak isteyen vatandaşlar geç kalmadı"
İzmir Oto Galericiler Odası Başkanı Zafer Dursun ise döviz kuru artışı nedeniyle sıfır araçlara gelen zamların ikinci el piyasasında bazı araçlara yansıdığını aktardı.
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Dursun, özellikle yüksek segmentteki araçların ikinci ellerinin de dövize endeksli satıldığını belirterek, "Dolayısıyla döviz kurlarındaki artış dolayısıyla bazı ikinci el araçlarda da fiyat artışları yaşandı. İkinci el galerici esnafı aracı korkarak satıyor. Çünkü esnafın aynı fiyata yenisini galerisine koyamamasıyla ilgili tereddütleri var." dedi.
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Şu anda ikinci el piyasasının çok durgun olduğuna değinen Dursun, "Orta segmentteki araçlarda şu anda döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyatlar artmadı. Araç almak isteyen vatandaşlar geç kalmadı. Şu anda geçiş dönemi yaşanıyor. Özellikle bu dönemde araç almayı düşünenlerin ikinci el araçlara da göz atmasını tavsiye ederiz. İstedikleri aracın ikinci elini uygun fiyata bulabilirler." diye konuştu.
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"Araç alacakların 30 gün fırsatları var"

"Araç alacakların 30 gün fırsatları var"
Bursa Oto Galericileri Sitesi (Oto-Koop) Başkanı Şahin Altun da döviz kurlarından dolayı sıfır araçlarda yaşanan fiyat artışlarının bir şekilde ikinci el piyasasına yansıyacağını vurgulayarak, "Vatandaşların Ramazan Bayramı'na kadar aldıkları aracın fiyatıyla bayram arifesinde veya bayramdan sonra alacakları aracın fiyatları fark edecek. Araç alacak vatandaşların 30 gün fırsatları var. Vatandaşlar çok farkında değil ama 1 ay sonra bu fiyatları bulamayacaklar. Bayram ve tatil dolayısıyla araç alım satımlarında genelde artış yaşanır." ifadesini kullandı.
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Vatandaşa göre fiyatlar normal

Vatandaşa göre fiyatlar normal
Bursa Oto Merkezi Galericiler Çarşısı'na otomobil almaya gelen Metin Çakmak da galerilerdeki araç fiyatlarının normal olduğunu söyledi. Vatandaşların araç fiyatlarını tahmin ettiğini dile getiren Çakmak, "Herkes fiyatları üç aşağı beş yukarı biliyor, çok kötü değil. Artık herkeste internet var ve oradaki fiyatlar piyasayı belirliyor. Oto kooperatifte biraz durgunluk var sanki. Seçim sonrası veya bayram önü hareketli olur diye düşünüyorum." dedi.
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İkinci el piyasada rağbet gören ve vatandaşın en çok talep ettiklerinin başında otomatik vitesli araçların geldiğini ifade etti.
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"Otomatiklerde en çok küçük araçlar tercih ediliyor. Fiyat aralığı açısından bakıldığında 70 bin liraya kadar olan otomatik araçlar özellikle revaçta. Sonra 70 ila 100 bin lira arasındaki araçlar ciddi anlamda talep görüyor. Gelen taleplerin çoğunluğu kadınlara yönelik. Kadın sürücülerin otomatik ve 60-70 bin lira civarında olan araçlara talebi artıyor. Fırsat bu fırsat. Döviz yükseldi ama ikinci el piyasası bu duruma şu anda gayet temkinli yaklaşmakta. İhtiyacı olanların bir an önce araba almalarını tavsiye ederiz."
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ikinci el otomobil dolar kuru Araç

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