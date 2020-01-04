Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019'da yüzde 23 daraldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,85 daralarak 479 bin 60 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,85 gerileyerek 479 bin 60 adet olarak gerçekleşti. Toplam pazarda 2018 yılında 620 bin 937 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Geçen yıl bir önceki yıla göre otomobil satışları, yüzde 20,37 azalarak 387 bin 256, hafif ticari araç satışları yüzde 31,8 gerileyerek 91 bin 804 adet oldu.

- Otomobil ve hafif ticari araç pazarı aralıkta yüzde 16 büyüdü

Geçen yıl aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 16,46 büyümeyle 90 bin 500 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu pazar, 2018 aralık ayında 77 bin 706 adetlik satış yapmıştı.

2019'un aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,41 artışla 70 bin 829, hafif ticari araç pazarı yüzde 16,65'lik büyümeyle 19 bin 671 adet olarak gerçekleşti.