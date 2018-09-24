FİNANS

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.09.2018 11:42 | Son Güncelleme

Otomobil sektöründe özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah limitleri yeniden belirlendi. Otomobilde "vergi yükü"nü düşüren, ÖTV matrah limitlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylece en ucuz otomobillerde ÖTV ve dolayısıyla fiyat 3 bin lira düştü. Orta halli otomobillerde fark 8 bin 100 liraya pahalı otomobillerde ise oran olarak aynı kalsa bile otomobil fiyatındaki düşüş miktar olarak 11 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Şimdiye kadar en düşük oran olan yüzde 45 ile baz fiyatı 46 bin liranın altındaki araçlar vergilenirken yeni durumda baz fiyat 70 bine çıktı.

Buna göre otomobil fiyatlarında yüzde 3.3 ile 6.2 arasında değişen oranlarda indirimler yapılacak. Otomobil markaları kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte fiyatlarını güncellemeye başladı. İşte bazı yeni otomobil fiyatları..

Değişen ÖTV oranıyla birlikte bazı modellerin yeni fiyatları

1 / 10

Toyota Corolla 1.6 Life

Toyota Corolla 1.6 Life
Eski Fiyat - 108.700 Yeni Fiyat - 105.100 Fark - -3.600 Değişim - %3.3
2 / 10

Toyota C-HR Hybrid 1.8 Advance

Toyota C-HR Hybrid 1.8 Advance
Eski Fiyat - 147.200 Yeni Fiyat - 142.350 Fark - -4.850 Değişim - % 3.3
3 / 10

Toyota C-HR Hybrid 1.8 Diamond

Toyota C-HR Hybrid 1.8 Diamond
Eski Fiyat - 174.100 Yeni Fiyat - 163.300 Fark - -10.800 Değişim - %6.2
4 / 10

Toyota Auris Hybrid 1.8 Advance

Toyota Auris Hybrid 1.8 Advance
Eski Fiyat - 175.000 Yeni Fiyat - 164.150 Fark - -10.850 Değişim - %6.2
5 / 10

Toyota Yaris Hybrid 1.5 Spriti

Toyota Yaris Hybrid 1.5 Spriti
Eski Fiyat - 154.000 Yeni Fiyat - 144.450 Fark - -9.550 Değişim - %6.2
6 / 10

Toyota RAV4 Hybrid 2.5 4X4

Toyota RAV4 Hybrid 2.5 4X4
Eski Fiyat - 330.750 Yeni Fiyat - 315.150 Fark - -15.600 Değişim - %4.7
7 / 10

Mercedes A 200 Style

Mercedes A 200 Style
Eski Fiyat - 219.000 Yeni Fiyat - 205.399 Fark - -13.601 Değişim - %6.2
8 / 10

Fiat Egea Easy 1.3

Fiat Egea Easy 1.3
Eski Fiyat - 116.300 Yeni Fiyat - 112.400 Fark - -3.900 Değişim - %3.3
9 / 10

Renault Clio 1.2

Renault Clio 1.2
Eski Fiyat - 102.650 Yeni Fiyat - 99.250 Fark - -3.400 Değişim - %3.3
10 / 10

Renault Megane Sedan 1.6

Renault Megane Sedan 1.6
Eski Fiyat - 119.900 Yeni Fiyat - 115.950 Fark - -3.950 Değişim - %3.3 (Hürriyet)
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