Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Böylece en ucuz otomobillerde ÖTV ve dolayısıyla fiyat 3 bin lira düştü. Orta halli otomobillerde fark 8 bin 100 liraya pahalı otomobillerde ise oran olarak aynı kalsa bile otomobil fiyatındaki düşüş miktar olarak 11 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Şimdiye kadar en düşük oran olan yüzde 45 ile baz fiyatı 46 bin liranın altındaki araçlar vergilenirken yeni durumda baz fiyat 70 bine çıktı.
Buna göre otomobil fiyatlarında yüzde 3.3 ile 6.2 arasında değişen oranlarda indirimler yapılacak. Otomobil markaları kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte fiyatlarını güncellemeye başladı. İşte bazı yeni otomobil fiyatları..
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