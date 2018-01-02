Otomobilde sürpriz indirim

Kasım 2016'da yapılan ÖTV düzenlemesinin güncellenmesi, vergi dilimlerinin ve satış fiyatlarının değişmesini beraberinde getirdi. Özellikle son 1 yılda Euro’daki yüzde 22.4’lük artış nedeniyle otomobillerin vergisiz fiyatı artınca, düzenlemenin güncellenmesi gerekliliği doğdu. Dün Bakanlar Kurulu kararı ile otomobillerin Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) düzenleyen baz rakamlarda değişikliğe gidildi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, yapılan düzenleme ile ÖTV düzeyinin belirlendiği taban rakamlar yüzde 14 artırıldı. Araçların vergisiz fiyatı arttığı içinse vergi dilimlerinin yükselmesine izin verilmedi.

Binek otomobillerde ÖTV matrahı yani hangi vergi oranının uygulanacağı limitlere bağlı. 2016 Kasım ayında getirilen düzenleme ile motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liraydı. Bu rakam 46 bin liraya, üst limiti ise 70 bin liradan 80 bin liraya yükseltildi. Motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçen ancak 2000 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahı 100 bin liradan 114 bin liraya çıkartılırken, elektrik motoru da olanlardan motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 50 bin lira yerine 57 bin lira, üst limiti 80 bin lira yerine 91 bin lira olarak uygulanacak. Elektrik motor gücü 100 kilovatı geçip motor silindir hacmi 2000-2500 cc arasındaki binek otomobiller için ise ÖTV matrahı 100 bin lira yerine 114 bin lira olacak.

SATIŞ FİYATI DÜŞTÜ

Bu düzenlemeyle kurdaki yükseliş sonucu baz fiyatı yükseldiğinden vergi dilimi artan ve bir üst dilimden vergilenen birçok aracın satış fiyatı düştü. 30 Aralık’ta vergisiz fiyatı 46 bin lira olan araçlardan yüzde 50 ÖTV alınırken bu oran bugün yüzde 45’e inmiş olacak. Böylece bu aracı satın alanlar 2 bin 714 lira daha az vergi ödeyerek araç sahibi olacak. Aynı aracı 30 Aralık’ta alanlar ise 2 bin 714 lira daha fazla vergi ödemiş oldu.

PAHALI ARAÇTA 13 BİN TL

Pahalı araçlarda baz rakamlar düşürülünce vergideki artış da arttı. Motor silindir hacmi 1.600 ile 2 bin cc arasında ve vergisiz fiyatı 114 bin lira olan aracın vergisi bugünden itibaren 13 bin 452 lira azaldı. Satış fiyatı da 282 bin 492 liradan 269 bin 40 liraya geriledi.

ELEKTRİK MOTORU OLANA DA YARADI

Elektrik motoru da olan ve motor gücü 50 KW’yi geçen ancak motor silindir hacmi 1.800 cc’yi geçmeyen otomobillerden fiyatı 57 bin lira olan otomobilin fiyatı da 3 bin 363 lira düştü. Bu araçlarda yüzde 45 vergi için şart olan baz fiyat 50 bin liradan 57 bin liraya yükseltildi. Aynı araçlardan baz fiyatı 91 bin lira olanların vergisi de 10 bin 738 lira azalmış oldu.