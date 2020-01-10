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  4. Otomotiv sektöründe üretim durdu...İşçiler yüzde 8’lik zammı beğenmediler, iş bıraktılar

Otomotiv sektöründe üretim durdu...İşçiler yüzde 8’lik zammı beğenmediler, iş bıraktılar

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 17:44 | Son Güncelleme

Otomotiv sektöründe toplu sözleşme görüşme süreci devam ederken, TOFAŞ ve otomotiv fabrikalarındaki binlerce işçi 16.30 vardiyasına girmeyerek 15 dakika iş bırakma eylemi yaptı.

Otomotiv sektöründe toplu sözleşme görüşme süreci devam ederken, TOFAŞ ve otomotiv fabrikalarındaki binlerce işçi 16.30 vardiyasına girmeyerek 15 dakika iş bırakma eylemi yaptı. Mesaiden çıkan işçiler de iş başı yapmayan arkadaşlarına destek oldular.
Fabrika önünde Türk Metal Sendikası öncülüğünde toplanan işçiler yüzde 8’lik zammı kabul etmeyeceklerini belirterek, "Sözleşme hakkımız söke söke alırız, işçiyiz haklıyız kazanacağız. Uzlaşma yoksa mücadele var. Hey Mess şaşırma sabrımızı taşırma" sloganları attılar.
Fabrika önünde işçilere hitap eden Türk Metal Sendikası TOFAŞ Şubesi Yetkilileri, "Daha önce bize enflasyon oranında zam teklif eden MESS, bizim iyi niyetli yaklaşımlarımıza rağmen masada uzlaşmayı kabul etmedi. "Masada uzlaşma yoksa, alanda mücadele var" diyoruz. Bugünkü yüzde 8’lik komik zam teklifini kabul etmiyoruz. Amacımız sadece kazanmak, kazandırmak. Bugün arkadaşlarımız fabrikaya girmiyorlar" dedi.
Yoğunlaşan eylemler üzerine işveren tarafı bugün Türk Metal ile görüşme teklif etti. Ancak MESS Türk Metal’in beklentisine uygun adım atmayınca işçi temsilcileri masadan kalktı.
"MESS inadından vazgeçmeli"
Türk Metal Sendikası Yetkilileri, "Bizleri sırça köşklerinden izleyenlere sesleniyoruz. Bir yanda 8 saatlik mesaisinden çıkanlar, bir yanda bugünkü mesaisine başlayacaklar var. Burada durmadan dinlenmeden sizin için emek verenler var. Sizin için kar rekorunu kıranlar, verimlilikte şampiyon olanlar burada. Bütün bunlara rağmen sizin birkaç puanlık zamma layık gördüğünüz insanlar burada. Bu işçiler çok kararlı. Diyorlar ki, direneceğiz, direneceğiz, kazanacağız. Arabulucu devreye girdi. Ancak o da anlaşma sağlayamadı. MESS orada da geri adım atmadı. Arabuluculuk sürecinin bundan sonraki hukuki aşamalarının tamamlanmasıyla ikinci tur görüşmeler başlayacak. İşte ne olursa bu turda olacak. Ancak ikinci tur başlamadan MESS’in görüşme çağrısı bizim için umut vericidir. Görüşmeden uzlaşma sağlanamamıştır. Daha önce zamda indirim isteyen MESS’in teklifini arttırmak için adım atması da önemlidir. Aramızdaki görüş ayrılığı uzlaşmazlık çok derindir. Umarız MESS inadından vazgeçer. Biran önce uzattığımız eli sıkar" dedi.
"Eylemler Pazartesi günü 20 dakikaya yükselecek"
Türk Metal Temsilcileri, "Emekçinin hakkını vermeye kabul ederlerse o zaman masada oturmaya anlaşır, o zaman işyerimize barış huzur istikrar gelir. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz ki, eylemlerimiz devam edecek. Şimdi olduğu gibi iş duracak. Çarklar biz döndürene kadar dönmeyecek. Masada uzlaşma yoksa biz de yokuz. Vallahi de billahi de yokuz. Vardiya giriş çıkışlarındaki 15 dakikalık eylemimiz hala uzlaşma olmazsa, Pazartesi’den itibaren 20 dakikaya çıkacak. Çarklar 20 dakikalığına duracak. Sonra da hep birlikte Bursa’daki büyük mitingde buluşacağız. 19 Ocak’ta yer gök Türk Metal diye inleyecek." diye konuştu.
MESS bugünkü görüşmelerde zam oranını yüzde 6’dan 8’e yükseltti.
Otomotiv işçileri 19 Ocak’ta İhsaniye Bulvar’da büyük bir eylem gerçekleştirecek.

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