Otomotiv sektöründen bir rekor daha

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörü, yıllık bazda "rekor yılı" olarak kayıtlara geçen 2017'nin ilk çeyreğinde 7 milyar dolar olan ihracatını, bu yılın aynı döneminde yüzde 17,5 artırarak 8 milyar 228 milyon dolara taşıdı.

Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 20,2 ile en büyük payı alan otomotiv, yılın ilk çeyreğini de açık ara lider tamamladı. Otomotivi, yüzde 11,1'lik pay ile "hazır giyim ve konfeksiyon", yüzde 10,2 ile "kimyevi maddeler ve mamulleri" ve yüzde 8,7 ile "çelik" sektörleri takip etti.

Otomotiv sektörü, bu dönemde 164 ülke ve özerk bölge ile 12 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

Şubat ve mart ayları rekorlarla geldi

Geçen yılın mart ayında 2 milyar 708 milyon 842 bin dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, bu yılın aynı ayında ihracatını yüzde 16,1'lik artışla 3 milyar 146 milyon 222 bin dolara çıkardı. Sektör, bu rakamla, aylık bazda hem ilk kez 3 milyar dolar sınırını geçti hem de tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.