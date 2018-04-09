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Otomotiv sektöründen bir rekor daha

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2018 11:45 | Son Güncelleme

Geçen seneyi tüm zamanların ihracat rekoruyla kapatan Türk otomotiv sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde 8 milyar 228 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

Otomotiv sektöründen bir rekor daha

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörü, yıllık bazda "rekor yılı" olarak kayıtlara geçen 2017'nin ilk çeyreğinde 7 milyar dolar olan ihracatını, bu yılın aynı döneminde yüzde 17,5 artırarak 8 milyar 228 milyon dolara taşıdı.

Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 20,2 ile en büyük payı alan otomotiv, yılın ilk çeyreğini de açık ara lider tamamladı. Otomotivi, yüzde 11,1'lik pay ile "hazır giyim ve konfeksiyon", yüzde 10,2 ile "kimyevi maddeler ve mamulleri" ve yüzde 8,7 ile "çelik" sektörleri takip etti.

Otomotiv sektörü, bu dönemde 164 ülke ve özerk bölge ile 12 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

Şubat ve mart ayları rekorlarla geldi

Geçen yılın mart ayında 2 milyar 708 milyon 842 bin dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, bu yılın aynı ayında ihracatını yüzde 16,1'lik artışla 3 milyar 146 milyon 222 bin dolara çıkardı. Sektör, bu rakamla, aylık bazda hem ilk kez 3 milyar dolar sınırını geçti hem de tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.

Otomotiv endüstrisi, ocak ayında yüzde 10,8'lik artışla 2 milyar 286 milyon, şubat ayında da yüzde 25,7'lik artışla 2 milyar 799 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişti.

Aylık bazda, tüm zamanların ihracat rekorunu kırdığı mart ayının yanı sıra şubatta yine tüm zamanların ikinci en yüksek ihracat rakamına ulaşan sektör, ilk çeyreği de rekorla kapattı.

28 milyar 534 milyon dolarlık dış satımla "rekor yılı" olarak kayıtlara geçen 2017'nin ilk çeyreğinde 7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektör, bu rakamı 2018'in aynı döneminde 1 milyar 228 milyon dolar aştı.

İHRACAT YAPILAN İLK 10 ÜLKEDEN 9'U AB ÜYESİ

Türk otomotiv sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülkenin 9'unu Avrupa Birliği (AB) üyeleri oluşturdu.

Ocak-mart döneminde yüzde 13,16'lık artışla 1 milyar 209 milyon 368 bin dolar ihracat yapılan Almanya liderliğini korudu.

Almanya'yı yüzde 15,68'lik artış ve 944 milyon 214 bin dolar ile İtalya, yüzde 13,6'lık artış ve 846 milyon 809 bin dolar ile Fransa, yüzde 3,09'luk düşüş ve 752 milyon 857 bin dolar ile İngiltere, yüzde 9,97'lik artış ve 444 milyon dolar ile İspanya izledi.

Belçika, Polonya, ABD, Slovenya ve Hollanda da en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yerini aldı.

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