FİNANS

Otomotiv şirketleri borsada ralli yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2018 11:31 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 8 şirketin toplam net karı yılın ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı.

Otomotiv şirketleri borsada ralli yaptı

Borsa İstanbul'da otomotiv sektörü şirketlerinin toplam net karı yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,2 artarak 836,7 milyon liraya ulaştı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2018'in ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklamış olan 8 şirketin toplam net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,2 artarak 836 milyon 727 bin liraya yükseldi.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin 4'ü yılın ilk çeyreğinde, 2017'nin aynı dönemine göre karını artırırken, 2'si de zararını azalttı. Finansal sonuçlarını açıklayan şirketlerden 2'si ise aynı dönemde net kar anlamında olumsuz performans sergiledi.

Ford Otosan 432,3 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan şirket olurken, karını önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 187 artıran Doğuş Otomotiv, bu dönemde en iyi performans gösteren otomotiv şirketi oldu. Yılın ilk çeyreğinde 81,3 milyon lira kar açıklayan Doğuş Otomotiv, 2017'nin aynı döneminde 28,3 milyon lira net kar açıklamıştı.

Otomotiv şirketleri arasında, en yüksek net kar sıralamasında Ford Otosan'ı 325 milyon lira ile Tofaş Türk Otomobil Fabrikası (Tofaş) takip etti. En yüksek kar açıklayan ilk iki şirketin Koç Holding bünyesinden olması dikkati çekerken, Holding çatısındaki diğer otomotiv şirketlerinden Türk Traktör 56,2 milyon lira kar, Otokar ise 27,7 milyon lira zarar açıkladı.

Otokar'ın dışında ilk çeyrekte zarar açıklayan diğer otomotiv şirketleri ise 16,1 milyon lira ile Anadolu Isuzu, 12,9 milyon lira ile Karsan ve 1,3 milyon lira ile Tümosan oldu.

Otomotiv şirketlerinin toplam aktifleri 40 milyar lira sınırında

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin ilk çeyrekteki toplam satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 artışla 16 milyar 386,9 milyon liraya ulaşırken, Ford Otosan'ın satışlarını 5,4 milyar liradan 7,3 milyar liraya yükseltmesi dikkati çekti. Aynı dönemde satışları azalan otomotiv şirketleri ise Otokar ve Tümosan oldu.

Otomotiv şirketlerinin toplam aktifleri yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 14,9 yükselerek 39 milyar 989,4 milyon liraya çıkarken, bu bilanço kaleminde en yüksek artışı sağlayanlar sıralamasının zirvesinde Anadolu Isuzu yer aldı. Anadolu Isuzu'nun toplam aktifleri yüzde 66 artarak 899,6 milyon liradan 1 milyar 496,9 milyon liraya çıktı.

Öz kaynakları önceki yılın ilk çeyreğine göre gerileyen tek şirket Otokar oldu. 1,9 milyar liralık aktife sahip Otokar'ın, satışlarındaki düşüş ve kardan zarara geçmesinin de etkisiyle öz kaynakları yüzde 15,4 gerileyerek 185 milyon liraya indi.

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