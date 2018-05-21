Otomotiv şirketleri borsada ralli yaptı

Borsa İstanbul'da otomotiv sektörü şirketlerinin toplam net karı yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,2 artarak 836,7 milyon liraya ulaştı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2018'in ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklamış olan 8 şirketin toplam net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,2 artarak 836 milyon 727 bin liraya yükseldi.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin 4'ü yılın ilk çeyreğinde, 2017'nin aynı dönemine göre karını artırırken, 2'si de zararını azalttı. Finansal sonuçlarını açıklayan şirketlerden 2'si ise aynı dönemde net kar anlamında olumsuz performans sergiledi.

Ford Otosan 432,3 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan şirket olurken, karını önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 187 artıran Doğuş Otomotiv, bu dönemde en iyi performans gösteren otomotiv şirketi oldu. Yılın ilk çeyreğinde 81,3 milyon lira kar açıklayan Doğuş Otomotiv, 2017'nin aynı döneminde 28,3 milyon lira net kar açıklamıştı.