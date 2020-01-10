Otomotiv yan sanayisi yeni nesil teknolojiye "mükemmeliyet merkezleri" ile geçecek

BUTEKOM'un, Bursa'daki yerleşik endüstri ve sanayinin dönüşümünde en önemli Ar-Ge ve yenilikçilik merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Burkay, "BUTEKOM'u kurarken en büyük hayalimiz, Bursa ve Türkiye ekonomisini ayakta tutan başta otomotiv, makine, metal işleme sanayi, tekstil, konfeksiyon ve kimya sektörlerini; yeni nesil ve geleceği temsil eden, öncelikle uzay ve havacılık olmak üzere raylı sistemlerden savunma sanayisine kadar yeni teknolojik ve endüstri alanlarına dönüştürebilmekti." dedi.

Burkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezinin (BUTEKOM), vizyonu 2006 yılında belirlenerek hayata geçirilen önemli bir proje olduğunu söyledi.

CEM ŞAN - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, nanoteknoloji ile mikromekanik ve mikroelektronik alanlarında iki ayrı mükemmeliyet merkezi kurarak otomotiv yan sanayisinin yeni nesil teknolojiye geçişini sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Söz konusu merkezin, Bursa sanayisi, endüstrisi ve ihracatının özellikle orta yüksek ve ileri teknolojiye geçişinde en önemli araçlardan biri olduğunu aktaran Burkay, "Dönemin Kalkınma Bakanlığı ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile, BTSO olarak, merkez bünyesinde Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezini kurduk. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ile Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) stratejik ortaklarımız." ifadelerini kullandı.

İbrahim Burkay, BUTEKOM bünyesinde daha sonra başta otomotiv sektörü olmak üzere makine ve kimya ile havacılık ve savunma sanayisinde gelecek 50 yılı şekillendirecek ve "yeni malzeme" diye tabir edilen kompozit malzemenin işlenebileceği İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezini hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Yeni hedeflerine değinen Burkay, şöyle devam etti:

"Şu an önümüzdeki en önemli hedeflerden biri, Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi ve hemen ardından da Mikromekanik ve Mikroelektronik Mükemmeliyet Merkezini bu önemli yapıda hayata geçirerek Türkiye'nin Endüstri 4.0'a geçişini hep beraber burada sağlayabilmek. Mikromekanik ve mikroelektronikte sensör ve kumanda teknolojisiyle yeni nesil otomotiv teknolojisine geçişi, otomotiv yan sanayisine sağlamış olacağız. Teknolojideki bu hızlı değişim, başta otomotiv olmak üzere birçok sektörü çok yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor."