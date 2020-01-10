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  4. Otomotiv yan sanayisi yeni nesil teknolojiye "mükemmeliyet merkezleri" ile geçecek

Otomotiv yan sanayisi yeni nesil teknolojiye "mükemmeliyet merkezleri" ile geçecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "Şu an önümüzdeki en önemli hedeflerden biri, Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi ve hemen ardından da Mikromekanik ve Mikroelektronik Mükemmeliyet Merkezini, BUTEKOM'da hayata geçirerek Türkiye'nin Endüstri 4.0'a geçişini hep beraber burada sağlayabilmek" - "Mikromekanik ve mikroelektronikte sensör ve kumanda teknolojisiyle yeni nesil otomotiv teknolojisine geçişi, otomotiv yan sanayisine sağlamış olacağız. Teknolojideki bu hızlı değişim başta otomotiv olmak üzere birçok sektörü çok yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor"

CEM ŞAN - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, nanoteknoloji ile mikromekanik ve mikroelektronik alanlarında iki ayrı mükemmeliyet merkezi kurarak otomotiv yan sanayisinin yeni nesil teknolojiye geçişini sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Burkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezinin (BUTEKOM), vizyonu 2006 yılında belirlenerek hayata geçirilen önemli bir proje olduğunu söyledi.

BUTEKOM'un, Bursa'daki yerleşik endüstri ve sanayinin dönüşümünde en önemli Ar-Ge ve yenilikçilik merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Burkay, "BUTEKOM'u kurarken en büyük hayalimiz, Bursa ve Türkiye ekonomisini ayakta tutan başta otomotiv, makine, metal işleme sanayi, tekstil, konfeksiyon ve kimya sektörlerini; yeni nesil ve geleceği temsil eden, öncelikle uzay ve havacılık olmak üzere raylı sistemlerden savunma sanayisine kadar yeni teknolojik ve endüstri alanlarına dönüştürebilmekti." dedi.

Burkay, BUTEKOM'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar ve vizyonlar doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtti.

Söz konusu merkezin, Bursa sanayisi, endüstrisi ve ihracatının özellikle orta yüksek ve ileri teknolojiye geçişinde en önemli araçlardan biri olduğunu aktaran Burkay, "Dönemin Kalkınma Bakanlığı ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile, BTSO olarak, merkez bünyesinde Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezini kurduk. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ile Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) stratejik ortaklarımız." ifadelerini kullandı.

İbrahim Burkay, BUTEKOM bünyesinde daha sonra başta otomotiv sektörü olmak üzere makine ve kimya ile havacılık ve savunma sanayisinde gelecek 50 yılı şekillendirecek ve "yeni malzeme" diye tabir edilen kompozit malzemenin işlenebileceği İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezini hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Yeni hedeflerine değinen Burkay, şöyle devam etti:

"Şu an önümüzdeki en önemli hedeflerden biri, Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi ve hemen ardından da Mikromekanik ve Mikroelektronik Mükemmeliyet Merkezini bu önemli yapıda hayata geçirerek Türkiye'nin Endüstri 4.0'a geçişini hep beraber burada sağlayabilmek. Mikromekanik ve mikroelektronikte sensör ve kumanda teknolojisiyle yeni nesil otomotiv teknolojisine geçişi, otomotiv yan sanayisine sağlamış olacağız. Teknolojideki bu hızlı değişim, başta otomotiv olmak üzere birçok sektörü çok yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor."

Burkay, otomotiv yan sanayisinde Bursa'nın merkez konumunda olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de üretilen her iki araçtan birinin Bursa'da yapıldığı bilgisini veren Burkay, "Otomotiv yan sanayi şirketlerimizi, otomotiv sektöründeki yeni teknolojilere geçişte ciddi anlamda desteklemek istiyoruz. Bu konuda çok ciddi çalışmalarımız, kümelenmelerimiz ve Ur-Ge projelerimiz var. BUTEKOM da şirketlerimizin bu çalışmalarını koordine ettiğimiz ve yürüttüğümüz bir merkez haline geldi." diye konuştu.

- BUTEKOM

Özellikle 2008'den bu yana tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde uluslararası alanda tanınan ve takip edilen çok amaçlı bir araştırma merkezi olarak önemli başarılara imza atan BUTEKOM, sektörlerin Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretime geçişinde rehberlik yapma misyonuyla hayata geçirildi.

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin ihracatında sürükleyici roller üstlenen UTİB ve UHKİB gibi kurumların örnek iş birliğiyle çalışmalarını yürüten BUTEKOM, BTSO'nun iştirakiyle yeni bir vizyona kavuştu.

Son teknolojiyle donatılan 13 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren merkezde 7 laboratuvar, üç eğitim salonu, iki toplantı salonu, 700 metrekarelik alanda numune üretim tesisi, bir moda ve tasarım alanı ve 185 kişilik konferans salonu bulunuyor.

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bursa, Bursa Tircaret ve Sanayi Odası, İbrahim Burkay, Mikromekanik ve Mikroelektronik, Mükemmeliyet Merkezi, nanoteknoloji,

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