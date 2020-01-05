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  4. Otomotiv yüzde 3.0 düşüşe karşın 14. kez ihracatın "lider sektörü"

Otomotiv yüzde 3.0 düşüşe karşın 14. kez ihracatın "lider sektörü"

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

Otomotiv sektörü, 2019 yılında ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 3.0 düşmesine karşın, üst üste 14.

Otomotiv yüzde 3.0 düşüşe karşın 14. kez ihracatın "lider sektörü"

İstanbul, 5 Ocak (DHA) - Otomotiv sektörü, 2019 yılında ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 3.0 düşmesine karşın, üst üste 14. kez ihracatın "lider sektörü" oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv sektörünün ihracatı 2019 yılında 30.6 milyar dolara geriledi ve toplam ihracattaki payı da yüzde 16.5 olarak gerçekleşti. Sektör, 2019 yılında en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşırken, aylık bazda
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Küresel ticarette yaşanan yavaşlamaya rağmen ihracat performansımızın dengeli devam etmesi sevindirici. 2020 yılında büyüme hedefine ulaşma doğrultusunda OİB olarak ihracat odaklı çalışmalarımızla öncü olmayı sürdüreceğiz. Özellikle yerli otomotivin Bursa’da üretilecek olması motivasyonumuzu daha da artıracak” dedi.
Geçen yıl otobüs-minibüs-midibüs ihracatında çift haneli artışlar olduğunu, diğer ana ürün gruplarında ise düşüş olduğunu vurgulayan Çelik, “Almanya 4,4 milyar dolar ile en fazla ihracat yapılan ülke konumunu sürdürdü. AB Ülkeleri de 23,4 milyar dolar ihracat ve yüzde 77 pay ile Türkiye ihracatı için önemini devam ettirdi” dedi. Baran Çelik, geçen yılın son ayında ise binek otomobil ihracatının yüzde 13 artmasına dikkat çekerek “Binek Otomobillerde aralarında Fransa, İtalya, Almanya, Mısır’ın da olduğu ülkelere yüzde 83’e varan oranlarda artış kaydettik” dedi.
da 2.55 milyar dolar ihracat ortalamasına ulaştı.
Ürün grupları bazında 2019 yılının tamamında binek otomobiller ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 azalışla 11 milyar 878 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 2.0, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 8.0 gerilerken, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı ise yüzde 13 arttı.
Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya Aralık ayında yüzde 8.0 ve önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 7.0 azalırken, ihracat Romanya’ya yüzde 43, Slovenya’ya yüzde 136, Rusya’ya yüzde 8.0 ihracat arttı. Aralıkta binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa’ya ihracat yüzde 19 artarken, İtalya’ya da yüzde 61, Almanya’ya yüzde 57, İsrail’e yüzde 17, Slovenya’ya yüzde 34, Mısır’a yüzde 83 artış oldu. Birleşik Krallık’a yüzde 21, Polonya’ya yüzde 33, ABD’ye yüzde 35 düştü.
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a aralıkta ihracat yüzde 50 azalırken, İtalya’ya yüzde 37, Slovenya’ya yüzde 78, Belçika’ya yüzde 51 ihracat artışı yaşandı. Yine geçen ay Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise Fransa’ya yüzde 50 ihracat artarken, Almanya’ya yüzde 19, İtalya’ya yüzde 40, Romanya’ya yüzde 67 ihracat düşüşü görüldü.
Geçen yılın otomotiv ihracatında Almanya, 4 milyar 373 milyon dolar ile yine en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Geçen yıl Almanya’ya ihracat yüzde 8.0 İtalya’ya yüzde 11, Birleşik Krallık’a yüzde 16.5 Belçika’ya yüzde 20 gerilerken, Slovenya’ya yüzde 12, Hollanda’ya yüzde 28 artı.
Birleşik Krallık’a yönelik ihracat düşüşünde eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 50, binek otomobiller ihracatının yüzde 21, ABD’ye olan düşüşte ise eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 100, binek otomobiller ihracatının yüzde 35 düşmesi etkili oldu. Yine İtalya’ya yönelik artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 61, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 37 artması etki yaptı.
Ülke grubu bazında AB Ülkeleri, geçen yılın tamamında yüzde 76.6 pay ve 23 milyar 434 milyon dolar ihracat ile otomotiv ihracatında yine en büyük pazar oldu. (Fotoğraflı)

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