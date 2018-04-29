Akaryakıtta ÖTV indirimi açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, akaryakıtta ÖTV indirimine gidilmesi gerektiğini belirtti. Fiyat esnekliği az olan mallarda ÖTV indirimine gidilmesi gerektiğini ifade eden Ertem, “Örneğin akaryakıt gibi, Merkez Bankası’nın politikalarını destekleyecek şekilde gerekli adımların atılması gerekiyor” diye konuştu. Başdanışman Ertem, “Maliye politikasının eksikliği gündemde, bunun altını çiziyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı Cemil Ertem'in akaryakıtta ÖTV indirimi yapılabileceği açıklamasına akaryakıtçılardan destek geldi. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, indirimin seçim öncesinde piyasaya canlılık getireceğini belirterek, "Halka bir moral aşılanacaktır" dedi.

PİYASA CANLANACAK

ÖTV'de yüzde 15 indirim olmasını talep ettiklerini belirten Aktaş, bu durumda benzinde 42 kuruş, motorinde 32 kuruş indirim olabileceğini kaydetti. "Bu depo başına 30 liralık indirim anlamına geliyor" diyen Aktaş, ÖTV indiriminin LPG'ye yansımayacağını söyledi. ÖTV indirimiyle devletin yaklaşık 9 milyar lira kaybı olacağını kaydeden Aktaş, "Tüketim artışından bu kayıp kendini tolere edecektir. Beyaz eşya ve mobilyada olduğu gibi devletin geliri artar. İndirim istihdama da olumlu yansır" diye konuştu. Aktaş yapılacak ÖTV indiriminin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceğini ifade ederek, "Eski ÖTV ile aldığımız için depoda ne varsa bizim için eksi yazar. Biz sektör olarak buna razıyız" ifadelerini kullandı.

7 MİLYARLIK KAYIP ÖNLENİR

KDV'nin de indirilmesi ve bunun ÖTV'ye yansıtılması gerektiğinin altını çizen Aktaş, "Bu durum kaçağı önleyecek. Devlet 7 milyar lira gibi bir rakamı riskten kurtaracak. Devlet KDV yerine ÖTV ile kaynağından kesinti yaparak vergi kaybını önleyebilir ve buradaki tahsilat daha da artar" değerlendirmesinde bulundu.