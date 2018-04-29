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Akaryakıtta ÖTV indirimi açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.04.2018 11:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, akaryakıtta ÖTV indirimine gidilmesi gerektiğini belirtti. Piyasayı canlandırmak adına yapılacak çalışma ile ÖTV’de yüzde 20’lik indirim benzin fiyatlarına 56, motorine 42 kuruş yansıyabilir.

Akaryakıtta ÖTV indirimi açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, akaryakıtta ÖTV indirimine gidilmesi gerektiğini belirtti. Fiyat esnekliği az olan mallarda ÖTV indirimine gidilmesi gerektiğini ifade eden Ertem, “Örneğin akaryakıt gibi, Merkez Bankası’nın politikalarını destekleyecek şekilde gerekli adımların atılması gerekiyor” diye konuştu. Başdanışman Ertem, “Maliye politikasının eksikliği gündemde, bunun altını çiziyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı Cemil Ertem'in akaryakıtta ÖTV indirimi yapılabileceği açıklamasına akaryakıtçılardan destek geldi. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, indirimin seçim öncesinde piyasaya canlılık getireceğini belirterek, "Halka bir moral aşılanacaktır" dedi.

PİYASA CANLANACAK

ÖTV'de yüzde 15 indirim olmasını talep ettiklerini belirten Aktaş, bu durumda benzinde 42 kuruş, motorinde 32 kuruş indirim olabileceğini kaydetti. "Bu depo başına 30 liralık indirim anlamına geliyor" diyen Aktaş, ÖTV indiriminin LPG'ye yansımayacağını söyledi. ÖTV indirimiyle devletin yaklaşık 9 milyar lira kaybı olacağını kaydeden Aktaş, "Tüketim artışından bu kayıp kendini tolere edecektir. Beyaz eşya ve mobilyada olduğu gibi devletin geliri artar. İndirim istihdama da olumlu yansır" diye konuştu. Aktaş yapılacak ÖTV indiriminin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceğini ifade ederek, "Eski ÖTV ile aldığımız için depoda ne varsa bizim için eksi yazar. Biz sektör olarak buna razıyız" ifadelerini kullandı.

7 MİLYARLIK KAYIP ÖNLENİR

KDV'nin de indirilmesi ve bunun ÖTV'ye yansıtılması gerektiğinin altını çizen Aktaş, "Bu durum kaçağı önleyecek. Devlet 7 milyar lira gibi bir rakamı riskten kurtaracak. Devlet KDV yerine ÖTV ile kaynağından kesinti yaparak vergi kaybını önleyebilir ve buradaki tahsilat daha da artar" değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt ÖTV indirimi

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Bedelli askerlik çıkacak. Oradan alınan parayla bunlar geçici süre tutunacak dal olarak kullanılacak. Oda bittiğinde herşey eskisinden daha pahalı olacak. Şuanda aldğmz yakıtın yarısı zaten vergi indirinsene benzini 4 tl ye al 70 kuruş vergi?... %80 vergilerler dönen kendi üretimimiz sıfıra giden ülkeyiz. Sağ Sol olarak konusmuyorum. Kendi ipimizi kendimiz çekiyoruz.
seçim biter ve olduki tekrar kazanırsanız 1 lira mı,2 lira mı zam yapacaksınız? başka bi arzunuz!!
seçim geldi herşey iner seçim kaznılıp bitince herşey tekrar tavan SEÇİN YALANLARI
seçim için her şey mübah
Seçimmi var nedir
yine kaşık kepçe hikayesi olur.
Seçim yaklaşıyor tabii .. . Bu zamana kadar neredeydin ? Çare yok, GİDECEKSİN
HAYIRDIR BİR SIKIŞMIŞLIK KOKUSU VAR ETRAFTA.
seçimler yaklaştı başlayın bakalim indirimlere..
Bi tek doymayan şu lüx düşkünü milvekilerini ve brokratları doyuramadık.
seçimler yaklaştıkça vaatler artacak,,kıyamet seçimden sonra,,dış-iç borç tavanda,nasıl para bulunacak,,daha kanal istanbul,,400 kişilik sarayın yazlığı bitmedi,yeni uçak,araç alımları,örtülü harcaması velhasıl bu dağa kar dayanmaz,,,
indirim yapılırsa eger seçim yatırımı dır sonrasında 2 yada 3 katı bindirim olacaktır unutmayın
1 senedir aklınız neredeydi? mazot 2 lira zam yedi bir yıl içerisinde. Allah'tan korkun be. Besmele çekerek iyi kandırdınız milleti.
Tamamen kaldırılması gereken bir vergi haraç sistemi..
Esas LPG fakirin yakıtı. LPG de ötv pompası devam edecek öyle mi. Bu fakirler de seçimde size pompa yapacak ayık olun.
sandık öncesi 50 kuruş indirim seçimler den sonra 100 lira zam
Daha, KTV, GTV, MTV gibi isimlerle yeni vergiler gelmez inşallah seçimden sonra. Bu millet sizi bırakmayacak, görünüyor ama, gel gelelim 5 seneye mal olacak. İnşallah yanılırım ama, görünen köy misali
Yerinde bir karar olur önceden ayda 300 TL. yakıt alırdım her zam geldiğinde bu rakamı düşürdüm şu anda aylık 150 TL. yakıt alıyorum
Bizim Gibi Tüplü ve Öfkeli Araç Sahipleri İçin LPG İndirimi de Lazım...
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