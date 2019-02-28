'ÖTV’nin sıfırlanması ilgili sektörlere büyük katkı sağlayacak'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ham kürk ve deriler ile ihraç edilen araçlardaki ilk dolum akaryakıtında ÖTV’nin sıfırlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bu adımla 15 milyar dolarlık deri ihracatının ve 32 milyar dolarlık otomotiv ihracatının küresel rekabetçiliği için önemli bir adıma imza attıklarını belirten Gülle, "TİM, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) bünyesindeki tüm ihracatçılar olarak müteşekkiriz. Deri ve otomotiv ihracatımız için kritik önemde bir adım atılırken, 43. fasıldaki ham deri dışındaki ürünlerde verginin yüzde 20’den 25’e çıkarılmasını da ithalatı azaltıcı etkisi nedeniyle, desteklediğimizi bilhassa belirtiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, Türkiye’nin üretim ve ihracatı adına, ham kürk ve deriler ile ihraç edilen araçlardaki ilk dolum akaryakıtında ÖTV’nin sıfırlanmasının, ilgili sektörlere büyük katkı sağlayacağını ve ihracatçıların ihracatı katlamaları adına büyük destek vereceğini belirtti.



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