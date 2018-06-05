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Ovit Tüneli ne zaman açıklacak! Bakan açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ovit Tüneli'nin 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını duyurdu.

Ovit Tüneli ne zaman açıklacak! Bakan açıkladı

İşte Hayati Yazıcı’nın canlı yayında yaptığı açıklamalarının satırbaşları:

KANDİL OPERASYONU...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ovit Tüneli'nin 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını duyurdu.

Türkiye uzun yıllardır terörle mücadele ediyor. Terörist unsurların eylem yapmalarını bekleyerek, eylem yaptıktan sonra onları takip etmeye yönelik bir güvenlik mücadelesini bir kenara bırakmışız.

Terörist unsurların odaklandıkları yerlere operasyon gerçekleştirmek... Yani geç kaldık demeyelim, daha önce belki ortam uygun değildi. Terörist unsurların Kandil'de kümelendiğine ilişkin bilgi sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ya teslim olacaklar, ya da o unsurlar güvenlik amaçlı vurulacak. Türkiye bu hakkını kullanacak. İnşallah hayırlı sonuçlar elde edilir.

İTTİFAK...

Seçmenler hem Türkiye ölçeğinde hem de Rize özelinde... Cumhurbaşkanına odaklanılmış. İkinci tura bırakılmadan seçileceği yönünde, onu beyan ediyorlar. Güçlü parlamento oluşmasının altı çiziliyor. Kafası karışık az da olsa insanlar var. İttifakı farklı şekilde yorumlayan yöneticiler var. Ama vatandaşlarımızın bunlara dikkate aldığı kanaatinde değilim.

OVİT TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakanımızla, bölge müdürüyle görüştük. Tünel iki tüpten oluşuyor. İki tüpün açılışını inşallah 13'ünde gerçekleştireceğiz. Bu Rize mitinginden önce mi olur sonra mı olur? Belki miting alanında olur, orada birileri gider.

Ama Ovit Tüneli'nin açılışı 13 Haziran günü cumhurbaşkanlığımız başkanlığındaki heyet gerçekleştirecek. Bu da Türkiye'nin devasa projelerinden bir tanesi.

**Rize ile Erzurum'u birbirine bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda çalışmaları süren tünel, Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 4'üncü en uzun tüneli olma özelliğini taşıyor. Ovit projesi, arşiv kayıtlarına göre, 1880'de Osmanlı Devleti'nin kalkınma projeleri arasında yer aldı. İlk adım 1930 yılında yol projesi ile hayata geçirildi.

Yapımı yıllarca gündemden düşmeyen Ovit Tünel'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yeniden gündeme geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde temeli atıldı. Rize ile Erzurum'u birbirine bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda yapımı süren 14 bin 300 metre uzunluğundaki tünelin giriş kotu 2 bin 54 metre, çıkış kotu ise 2 bin 260 metre olacak. Makyol İnşaat tarafından yapılan ve yaklaşık 600 milyon liraya mal olması beklenen Ovit Tüneli'yle Rize- Erzurum arası 4.4 kilometre kısalacak. **

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