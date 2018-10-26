OYAK Portekiz çimento devi Cimpor’u satın aldı

Mesleki emeklilik fonu OYAK, Avrupa’nın en büyük çimento markalarından Cimpor’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarını satın aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre İlk fabrikası 1984 yılında kurulan Portekiz pazar lideri Cimpor, yaklaşık 6.5 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip.
Cimpor’un 3 entegre çimento fabrikası, 2 öğütme tesisi, Cape Verde’de torbalama tesisi ve deniz terminali, 42 hazır beton tesisi, 15 agrega tesisi, 1 kireç, 1 kağıt torba üretim, 2 harç ve 1 travers fabrikası bulunuyor.
OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, yeni yatırımla ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye’nin her sektörde dünya çapında oyuncuya ihtiyacı var. Bu doğrultuda Türk çimento sektörünün son yıllardaki en büyük başarısına imza attık ve Avrupa’da sektörün en saygın markalarından olan Cimpor’u satın aldık.OYAK olarak ülkemize ve güçlü geleceğimize güveniyoruz. Yabancı ortaklarımızın teveccühü de bu güvenin en önemli göstergelerinden biri. Büyüme stratejilerimiz doğrultusunda ülkemizde ve dünyada yatırımlarımızı sürdürecek, üyelerimize sürdürülebilir nema sağlamak adına Türkiye’de ve dünyada fırsat olarak gördüğümüz adımları atmaya devam edeceğiz.” KAYNAK:DHA
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