FİNANS

Oyuncak devi Toys R Us'a kayyum atandı

28 Şubat 2018 16:14

Toys R Us İngiltere’den yapılan açıklamada uzun süredir devam eden mali sıkıntılar nedeniyle şirketin yönetimine kayyum atandığı bildirildi.

Oyuncak devi Toys R Us'a kayyum atandı
Dünyaca ünlü Amerikan oyuncak şirketi Toys R Us’ın İngiltere’deki iştirakine kayyum atandı.
 
Toys R Us İngiltere’den yapılan açıklamada uzun süredir devam eden mali sıkıntılar nedeniyle şirketin yönetimine kayyum atamasının yapıldığı belirtildi.
 
Şirketin yönetimini yürütecek Simon Thomas konuya ilişkin açıklamasında, “Bu süreç şirket çalışanlarının çoğunluğunu etkileyecek. İşletmenin tüm kısımlarını satın alacak bir alıcı bulunması için her türlü gayreti göstereceğiz. Daha yeni, küçük ve interaktif mağazalarımız, 1980 ve 1990’lı yıllarda açılan eski depo görünümlü mağazalarımızdan daha iyi performans sergiliyordu” ifadelerini kullandı.
 
Dünyaca ünlü oyuncak şirketi İngiltere’deki ilk mağazasını 1985 yılında açmıştı.
 
Toplam 15 milyon sterlin seviyesinde vergi borcu olan şirketin İngiltere genelinde 105 mağazası bulunuyor.
 
İlk etapta şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde toplam 25 mağazasını kapatması planlanıyor.
 
Kayyum atamasının ardından şirkete alıcı bulunamaması durumunda, toplam 3 bin kişinin işini kaybetmesi söz konusu. AA
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Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 8 Oy
    Artık herşey dijitalleşti. Çocuklar oyuncular ile artık pek ilgilenmiyor. Tablet, telefon, playstation, v.s. ile oynuyorlar.
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  • 8 Oy
    sanırım küresel kriz geliyor
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