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Özbekistan'la 3 milyar dolarlık mutabakat

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2018 15:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ( ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Köksaray'da baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 2 ülke arasında çeşitli alanlarda 25 anlaşma imzalandı.

Özbekistan'la 3 milyar dolarlık mutabakat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te resmi temaslarını sürdürüyor. Erdoğan’ın temasları kapsamında iki ülke arasında ortak bildiri ile birlikte çeşitli alanlarda 25 anlaşma imzalandı. Erdoğan'ın Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev, bir ülke ile ilk defa bu büyüklükte 25 anlaşmanın bir anda imzalandığını ifade etti. Öte yandan iki ülke arasında 3 milyar doların üzerinde değeri olan 50 yeni yatırım için de mutabakata varıldı.

Görüşmelerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulundu.

Bazı anlaşmalar ilgili bakanlar ve Özbek mevkidaşları tarafından imzalandı. AA

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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ticaret anlaşma

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