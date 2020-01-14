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  4. Özbekistan'da Türk sermayeli 1271 şirket faaliyet gösteriyor

Özbekistan'da Türk sermayeli 1271 şirket faaliyet gösteriyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 19:20 | Son Güncelleme

Özbekistan'da Türk sermayeli 1271 şirket faaliyet gösteriyor

Özbekistan'da Türk sermayeli 1271 şirket bulunduğu bildirildi.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2020 itibarıyla ülke genelinde yabancı sermayeli 10 bin 382 şirket faaliyet gösteriyor.

Türkiye, Rusya ve Çin'in ardından ülkede en çok şirket kuran üçüncü ülke oldu. Özbekistan'da Rus sermayeli 1828, Çin sermayeli 1652, Türk sermayeli 1271, Güney Kore sermayeli 811, Kazakistan sermayeli ise 809 şirket bulunuyor.

Ülkedeki yabancı sermayeli işletmelerin büyük bir kısmı sanayi ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösterirken, yarısından fazlası başkent Taşkent'te yer alıyor.

Geçen yılın ilk yarısında ülkede Türk sermayeli 225 şirketin kurulduğu duyurulmuştu.

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Özbekistan,

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