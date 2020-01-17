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  4. Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 2019’da 42,2 milyar dolar oldu

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 2019’da 42,2 milyar dolar oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 10:08 | Son Güncelleme

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 2019’da 42,2 milyar dolar oldu

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi geçen sene 42,2 milyar dolara ulaştı.

Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyanın 178 ülkesi ile ticaret yapan Özbekistan'ın dış ticaret hacmi geçen sene bir önceki yıla göre yüzde 26,2 artarak 42,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre, 2019 yılında ülkenin ihracatı yüzde 15 artışla 17,9 milyar dolar, ithalatı da yüzde 25 artışla 24,3 milyar dolar oldu. Bu dönemde ülkenin dış ticaret açığı ise 6,4 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Özbekistan'ın geçen sene en fazla dış ticaret yaptığı ülkeler arasında 7,6 milyar dolarlık dış ticaret ile Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Rusya (6,6 milyar dolar), Kazakistan (3,3 milyar dolar), Güney Kore (2,7 milyar dolar) ve Türkiye (2,5 milyar dolar) izledi.

Bu dönemde Özbekistan'ın ihracatında altın, enerji ve petrol ürünleri, kimya, tekstil ve gıda ürünleri, renkli ve demir metaller, hizmetler sektörü, ithalatında da makine, teçhizat, ulaşım araçları, metal, gıda, elektronik, enerji, eczacılık, kimyasal ve plastik ürünler ilk sıralarda yer aldı.

2018'de dış ticareti bir önceki yıla göre yüzde 27,3 artarak 33 milyar 815,3 milyon dolar olan Özbekistan'da, bu çerçevede 14 milyar 257,9 milyon dolarlık ihracat, 19 milyar 557,4 milyon dolarlık da ithalat yapılmıştı.

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