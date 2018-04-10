Özdebir yeniden ASO Başkanı seçildi

Nurettin Özdebir, meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, yaklaşık 8 ay gibi uzun bir seçim dönemi yaşandığını belirterek, komite üyelerinin aldığı her bir oyun borç senedi olduğunu söyledi.

Nurettin Özdebir başkanlığındaki Yönetim Kurulu; Seyit Ardıç, Mete Çağlayan, Taner Özdemir, Özgür Savaş Özüdoğru, Aytaç Muhittin Dinçer, Musa Ertunç, Birol Duygu, Faik Güngör, Özgür Bayraktar ve Ercan Ata'dan oluştu. Yönetim Kurulu bu akşam toplanarak iki başkan yardımcısı ve sayman üyeyi belirleyecek.

Seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin yanı sıra Disiplin Kurulu ile TOBB Genel Kurulu delegeleri de belirlendi.

Tek listeyle girilen seçimde oyların 77'sini alan Özdebir, 4 yıl görev yapmak üzere yeniden ASO Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Çok verimli çalışma dönemi geçireceklerine inandığını vurgulayan Özdebir, "Hepimizin, aldığımız oyların mesuliyeti altında çalışacağına, ciddi bir şekilde komitelerin çalıştırılacağına inanıyorum. Her şeyin başı komiteler. Komitelerinizi iyi çalıştırmanızı rica ediyorum. O komitelerde sadece sorunlar değil, gelecekle ilgili planlar, projeler gelmesini ümit ediyorum." dedi.

Özdebir, kimsenin kırılıp dökülmediği, pişmanlıkların olmadığı, tatlı bir rekabet ortamında seçimlerin gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Kimsenin itiraz edemeyeceği açık ve şeffaf bir seçim yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah, huzurla ve üretken bir dönem geçireceğimize inanıyorum." diye konuştu.