sebze üretiminde yüksek bir potansiyele sahip olan Türkiye’nin, yüksek katma değerli endüstriyel ürünlerden aldığı payın ise çok düşük olduğunu belirtti. Özdemir, “182 milyar dolarlık meyve-sebze mamulleri pazarında payımız yüzde 1 bile değil. Yüksek katma değerli endüstriyel ürünlere yönelik adımlar atmamız artık elzem hale geldi” dedi.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Özdemir, Türkiye’nin dünya işlenmiş meyve-sebze ihracatındaki yerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye’nin bu alandaki potansiyeline dikkat çeken Özdemir, katma değeri yüksek üretimin önemine vurgu yaparak, devletten beklentilerini açıkladı.

“Son 30 yılda aldığımız pay yüzde 30 azaldı”

Türkiye’nin, meyve-sebze üretiminde dünya genelinde üst sıralarda bulunduğuna işaret eden Özdemir, yaş meyve-sebzenin, ülkenin tarımsal ihracatında da önemli bir yer tuttuğunu kaydetti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2019 yılında Türkiye’nin yaş meyve-sebze ihracatının 2,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Özdemir, buna karşın, yaş meyve-sebze sektöründe önümüzdeki yıllar için zaman kaybetmeden atılması gereken önemli adımlar olduğunun altını çizdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) rakamlarına göre, son 30 yılda Türkiye’nin hem dünya sebze üretiminden hem de meyve üretiminden aldığı payın yüzde 22 azaldığına dikkat çeken Özdemir, “Bu alanda sahip olduğumuz kaynakları çok daha verimli kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu doğrultuda, öncelikle yaş meyve-sebze üretimi ve ihracatında sahip olduğumuz konumu daha da ileriye taşımamızı sağlayacak ve mevcut sorunları gidermeye yönelik politikalar oluşturmamız gerektiği kanaatindeyim. Nitekim, bu konuya ilişkin 12-13 Haziran 2019 tarihinde TAGEM öncülüğünde düzenlenen çalıştay raporuna göre, ülkemizde yüzde 15-40 arasında yaşanan ürün kayıpları, girdi maliyetleri, örgütlenme yapısı, erkenci çeşitlerin yetersizliği ve sözleşmeli yetiştiricilik gibi konular bu süreçte karşılaşılan en önemli engeller olarak ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.