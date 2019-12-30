(Özel) 2019 yılı balıkçıların yüzünü güldürmedi

Yılbaşına sayılı günler kala 2019 yılını değerlendiren balıkçılar, bu sene havaların sıcak seyretmesi sebebiyle birçok balık türünün denizden kıt çıktığını, bu durumun da fiyatlara olumsuz yansıdığını dile getirdiler.

Bu sene sonbahar ve kış mevsiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olması balıkçıları da olumsuz etkiledi. Başta palamut, çinekop ve lüfer olmak üzere birçok balık türünde kıtlık görülürken, yaşanan bu durum kilogram fiyatlarına da olumsuz yansıdı. Yılbaşına sayılı günler kala 2019 yılını değerlendiren balıkçılar, sıcak havalardan dolayı yaşadıkları mağduriyeti dile getirdiler.

“Palamut, çinekop, lüfer gibi balıklar az çıktı”

Çanakkale Balıkhane’de uzun yıllardır balıkçılık yapan Tuncay Dinç, 2019 yılının kendileri açısından beklentilerin uzağında kaldığını dile getirdi. Havaların sıcak olması sebebiyle balık tezgahlarının olumsuz etkilendiğini belirten Dinç, “Bu sene palamut ve çinekop açısından bereketsiz geçti. Şu an hamsinin zamanı ama hamsimiz de kıtlaştı. Havaların sıcak seyretmesi sebebiyle durum bu. 2019 yılına bakarsak balık az çıktı. Palamut, çinekop, lüfer gibi balıklar az çıktı. Bunlara kıyasla hamsi biraz daha fazlaydı. 2020 yılından da biraz şüpheliyiz. Daha önceden 20-25 lira olan balığın fiyatı, havaların sıcak gitmesi sebebiyle tabi biraz yükseldi” dedi.