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  4. (Özel) 3 şehre hizmet verecek olan barajda çalışmalar devam ediyor

(Özel) 3 şehre hizmet verecek olan barajda çalışmalar devam ediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 10:31 | Son Güncelleme

Zonguldak, Karabük ve Kastamonu illerine hizmet verecek ve 150 milyon liraya mal olması beklenen Araç Barajında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Zonguldak, Karabük ve Kastamonu illerine hizmet verecek ve 150 milyon liraya mal olması beklenen Araç Barajında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Baraj tamamlandığında içme suyu, taşkın koruma, tarım arazilerinin sulanması ve elektrik üretimiyle yılda 55 milyon TL ülke ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri, son dönemde Kastamonu’da yaptığı baraj ve gölet yatırımlarının ardından bölgedeki tarımsal faaliyetlerinde gelişmesine de önemli katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan Zonguldak, Karabük ve Kastamonu için hayati öneme sahip olan Araç Barajında çalışmalar sürüyor. Filyos Havzasının bir kolu olan Araç nehrinin üzerine yaklaşık 150 milyon liralık yatırımla başlanılan barajın tamamlanmasıyla birlikte barajda depolanacak su ile Kastamonu’da 43 bin 590 dekar alana sulama suyu sağlanacak. Ayrıca Zonguldak, Karabük ve Kastamonu illeri de taşkınlardan korunacak. Bununla birlikte 5 megawatt kurulu güç ile 13,79 GWh/yıl enerji üretimi sağlanacak. Derivasyon tüneli, batardo, sulama yapısı ve cutt-off kazısı tamamlanan projenin yüzde 55’i ise tamamlandı. Araç Barajının tamamlanmasıyla birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile dekar başına 780 TL/da gelir artışı amaçlanıyor. Eylül 2021’de tamamlanması beklenilen, ülke ekonomisine yıllık 52 milyon TL katkı sağlanması hedeflenen barajın yıllık 3 milyon TL gelir getirecek şekilde elektrik üretilmesi planlanıyor.

“Araç Barajının yapımı yüzde 55 seviyesine ulaştı”
Kastamonu Araç Barajının yapımının yüzde 55 seviyesine ulaştığını söyleyen DSİ 23. Bölge Müdürü Hayrettin Baysal, “Kastamonu’nun önemli projelerinden biri Araç Barajıdır. Araç Barajı ihale edilmiş, yüklenici firma burada işe başlamıştır. Şuanda ortalama takriben yüzde 55 seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Şimdiye kadar derivasyon tüneli, batardo, sulama yapısı ve cutt-off kazısı tamamlanmış olup, enjeksiyonlar tamamlanmış, gövde dolgusuna başlamış durumdayız. Dolusavak betonları da geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı. Bu sene gövdenin membaa oranında yükseldiğini göreceksiniz. Kil problemimiz vardı, kil problemini vatandaşlarla mutabakata vardık ve paralarını yatırdık. Kil arazilerinin kamulaştırılması sonuca ulaşmış durumda bu mertebede, kil dolguya başlayacağız. İnşallah bu yıl tabii ki her iklim durumunda yağış durumunun az olması lazım ki kil muhtevasının, su muhtevasının uygun seviyelerde olduğu zaman kil dolgu yapılabiliniyor ve çok kısa sezon sürüyor. 1 ay içerisinde çok hızlı bir şekilde yapmak gerekiyor. Dolayısıyla müteahhit firma tertibatını almış durumda, iki vardiyalı çalışacak. Bu kurak mevsimde, Kastamonu’nun genel özelliği olarak bu mevsimi en iyi şekilde değerlendirip gövdeyi bitirme amaçlı bu yıl çalışacağız. Bir dahaki senede borularımızı tamamlayıp araç barajını tamamlayacağız. Programımız bu şekilde” dedi.

“Zonguldak, Karabük ve Kastamonu’da taşkınların korunması sağlanacak”
Araç Barajının Kastamonu’nun yanı sıra Zonguldak ve Karabük’te de taşkınların korunmasının amaçlandığını söyleyen Baysan, “Araç Barajının birinci amacı Filyos Havzasının bir kolundan gelen Araç nehrinden gelen taşkını önlemek. Araç ilçesindeki araziler ile yerleşim yerleri Karabük ve Zonguldak iline kadar olan taşkın faydası var, birinci amacı budur. Araç Barajı, birinci olarak bu amacı yerine getirecek. Emniyetli bir şekilde halkımız taşkınlardan etkilenmeyecek. Sulama projelerini de yaptırıyoruz. Bu yıl bitme safhasına gelmiş durumda. Projeler bittikten sonra aynı zamanda sulama projelerinin program teklifi ve ihalesi yapıldığı zaman sulama şebekesinin inşaatı ileri ki yıllarda başlanacaktır. Araç Barajının üçüncü gayesi de enerji üretimidir. Enerji üretimiyle ilgili HES ihalelerini tamamladık, yüklenici firma belirlendi. Bununla ilgili izinler noktasında firma çalışmalarını devam ettiriyor. 15-16 tane kuruluş var, o görüşleri alıp Araç Barajı biter bitme hemen onlarda HES tesislerin yapıp enerji noktasında ülkemize kazanım sağlayacaklar” diye konuştu.

“Baraj, ekonomimize 52 milyon TL para kazandırmış olacak”
Araç Barajının tamamlanmasıyla birlikte ekonomiye 52 milyon TL katkı sağlayacağına dikkat çeken Baysal, “Sulamamız bitmesi halinde 43 bin 500 dekarlık bir alan sulanacak. Dekar başına gelir artışımız bin metrekareden 780 TL dekar olacaktır. Çiftçilerimizde buradan faydalanmış olacaklar. Ekonomimize de takriben yıllık 52 milyon TL para kazandırmış olacak. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun başarıyla sonuçlandıracağız. Bu şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Barajda üretilecek elektrik ile yıllık 3 milyon TL civarında bir gelir elde edilecek. Yıllık 14 GWh/yıl enerji üretilecek, kurulu gücü de 5 megawatt. Yani 14 GWh/saati 4’e böldüğümüz zaman yıllık 3 milyon lira civarında bir geliri var. Bütün ekibimle birlikte DSİ Kastamonu 23. Bölge Müdürlüğü olarak el birliği içerisinde, en iyi şekilde, en güzel şekilde, en ekonomik şekilde bu eseri halkımıza kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Arkadaşlarımıza ve kendimize Allah’tan yardım istiyoruz, gayret bizden başarı Allah’tan diyoruz” şeklinde konuştu.

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