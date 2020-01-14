(Özel) 3 şehre hizmet verecek olan barajda çalışmalar devam ediyor

Zonguldak, Karabük ve Kastamonu illerine hizmet verecek ve 150 milyon liraya mal olması beklenen Araç Barajında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Baraj tamamlandığında içme suyu, taşkın koruma, tarım arazilerinin sulanması ve elektrik üretimiyle yılda 55 milyon TL ülke ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri, son dönemde Kastamonu’da yaptığı baraj ve gölet yatırımlarının ardından bölgedeki tarımsal faaliyetlerinde gelişmesine de önemli katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan Zonguldak, Karabük ve Kastamonu için hayati öneme sahip olan Araç Barajında çalışmalar sürüyor. Filyos Havzasının bir kolu olan Araç nehrinin üzerine yaklaşık 150 milyon liralık yatırımla başlanılan barajın tamamlanmasıyla birlikte barajda depolanacak su ile Kastamonu’da 43 bin 590 dekar alana sulama suyu sağlanacak. Ayrıca Zonguldak, Karabük ve Kastamonu illeri de taşkınlardan korunacak. Bununla birlikte 5 megawatt kurulu güç ile 13,79 GWh/yıl enerji üretimi sağlanacak. Derivasyon tüneli, batardo, sulama yapısı ve cutt-off kazısı tamamlanan projenin yüzde 55’i ise tamamlandı. Araç Barajının tamamlanmasıyla birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile dekar başına 780 TL/da gelir artışı amaçlanıyor. Eylül 2021’de tamamlanması beklenilen, ülke ekonomisine yıllık 52 milyon TL katkı sağlanması hedeflenen barajın yıllık 3 milyon TL gelir getirecek şekilde elektrik üretilmesi planlanıyor.