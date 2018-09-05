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Özel güvenlik işlemleri e-Devlet'ten yapılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.09.2018 11:53 | Son Güncelleme

Milyonlarca kişinin kullandığı e-Devlete yeni özellik geldi. Özel güvenlik hizmetleri sektöründeki tüm işlemlerin, e-Devlet'te bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Bilgi Sistemi üzerinden yapılacağı öğrenildi.

Özel güvenlik işlemleri e-Devlet'ten yapılacak

Özel güvenlik hizmetleri sektöründeki tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak.

"Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özel güvenlik faaliyet izni için İçişleri Bakanlığına yapılacak başvurularda, hisse sahipleri, yöneticileri ve varsa tüzel kişi ortak temsilcilerin imza sirküleri, başvuru dilekçesi, kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu ve üniforma kataloğu istenecek.

Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için yapılacak başvurularda ise başvuru dilekçesiyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu talep edilecek.

Alarm merkezi kurma ve izleme izni için valiliğe yapılacak başvurularda, başvuru dilekçesi, kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formuyla kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait imza sirküleri istenilen belgeler arasında olacak.

Eğitim tesislerine zorunlu deprem sigortası şartı

Yönetmeliğin 31. maddesinde yapılan değişiklikle, özel güvenlik eğitimi yapılacak tesisin, zorunlu deprem sigortası ve tapusunun bulunması şartı getirildi.

Özel güvenlik eğitim izni için Bakanlığa yapılacak başvuruda da kurucu, yönetici, uzman eğitici ve varsa tüzel kişi ortak temsilcilerinin T.C. kimlik numarası ile eğitim yapılacak tesisin adresini belirtir başvuru dilekçesi ve tesis kendilerine ait ise tapunun, kira ise kira sözleşmesinin bir örneği, eğitim yapılacak tesisin yangın sigortası poliçesinin bir sureti, kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait imza sirküleri istenecek.

Özel güvenlik hizmetleri sektöründeki tüm işlemlerin e-Devlet'te bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Bilgi Sistemi üzerinden yapılacağı öğrenildi. AA

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Anahtar Kelimeler:
E-Devlet özel güvenlik sektörü başvuru emniyet

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