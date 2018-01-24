FİNANS

Özel Hastanelerde Yeni Dönem Başlıyor

24 Ocak 2018 13:38

SGK özel hastaneler ile yaptığı sözleşmede önemli değişikliklere gitti. Yeni dönemde özel hastaneleri yeni yükümlülükler ve cezalar bekliyor.

Özel Hastanelerde Yeni Dönem Başlıyor
Dr. Mehmet Bulut – İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
 
 
Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında özel hastaneler vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında düzenledikleri faturaları SGK’dan tahsil ediyorlar. Ancak bunun için birçok kurala da uymaları gerekiyor. Bu kurallar da Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) yanı sıra SGK ile imzaladıkları Hizmet Satın Alım Sözleşmesine dayanıyor.
SGK 2018 yılında uygulanacak Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’ni internet sitesinde yayınladı. Buna göre SGK ile sözleşme imzalamak isteyen özel hastaneler 05/02/2018 tarihine kadar söz konusu sözleşmeyi imzalayıp SGK’ya vermek zorundalar.
 
2018 yılına ilişkin sözleşmede özellikle sürelere ve yaptırımlarla ilgili önemli değişiklikler söz konusu. İşte yeni düzenlemelerden bazıları:
 
 
Hekim Listesini Hastalar Görmeli
 
Hastaneler yeni dönemde, sözleşme kapsamında hizmet sunacak olan hekimlerin branş bazında düzenlenecek 75*50 cm boyutunda bir tabelayı hastaların görebileceği bir yerde asmak zorundalar. Aksi halde ismi bulunmayan her bir hekim için 1.000 TL ceza ödenmesi söz konusu.
 
İlave Ücret Tabelası Değişti
 
Özel hastaneler, hastalardan alacakları ilave ücret tutarını ve ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerini gösterir tabelayı hastaların görecekleri bir yere asmak zorundalar. Aksi halde 10 bin TL ceza ödenmesi söz konusu. İşte SGK söz konusu tabelanın şeklinde ve içeriğinde değişikliğe gitti. Hastanelerin ceza ile karşılaşmamaları için gerekli yeniliği yapmaları gerekiyor.
 
İlave Ücret Cezası Düşürüldü
 
Özel hastanenin hastadan mevzuata aykırı şekilde ilave ücreti alması halinde uygulanan ceza tutarı ilave ücret bedelinin 10 katı iken yeni dönemde 5 katına düşürüldü. 
Ayrıca fazla alınan ilave ücret bedelinin, cezanın tebliğ tarihinden sonraki 10 uncu iş günü bitimine kadar ilgili kişiye iadesi halinde kesilen ceza da ilave ücret bedelinin 5 katından 2 katına indirildi.
 
Sahte Faturada Cezalar Arttı
 
SGK yeni dönemde sahte, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı fatura düzenleyen özel hastanelerin canını daha fazla yakacak. 2017 yılında alt sınırı aylık fatura tutarına göre belirlenen ve hizmet bedelinin 5 katı tutarında olan ceza miktarı 2018 yılında 10.000TL’den az olmamak şartıyla hizmet bedelinin 10 katı şeklinde uygulanacak.
 
Değişen Diğer Cezalar
 
Yukarıda bahsettiklerimizin dışında cezalar ile ilgili başka değişiklikler de yapıldı. Örneğin;
 
-Mevzuata aykırı reklam, kampanya, tarama ve tanıtım yapmanın cezası 10.000 TL’den 1.000 TL’ye düşürüldü.
-Düzenlenen fatura ve incelemeye esas belgeleri MEDULA sistemi üzerinden elektronik ortamda iletmeyenlere 10.000 TL ceza getirildi.
 
-Biyometrik kimlik doğrulama sistemi beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde  hizmet bedellerinin toplamının 5 katı ceza uygulanacak.
 
-Hastanede mevzuata ve sözleşmede belirtilen özel koşullara uygun olarak sağlık personeli bulundurmama halinde uygulanan ceza 15.000 TL’den 10.000 TL’ye düşürüldü.
 
Pişman Olan Ceza Ödemeyecek
 
2018 yılında özel hastaneler için getirilen bir yenilik de pişmanlık halinde ceza ödenmeyecek olması. Bunun için özel hastanenin ceza gerektiren fiili önceden bildirmesi gerekiyor. 
Buna göre, sözleşmede ceza gerektiren fiillerin gerçekleştirildiğinin, faturayı teslim etmeden önce, özel hastane tarafından SGK’ya bildirilmesi durumunda yersiz ödeme tahsil edilecek, ancak ceza uygulanmayacak.
 
Uyuşmazlıklar Tahkime Götürülecek
 
Yeni dönemde özel hastaneler, sözleşmeye istinaden uygulanacak 1 yıl süreli fesih işlemleri ile tek seferde toplam tutarı 100.000 TL’nin üzerindeki ceza koşuluna ilişkin süre/tutar/fiiller hususunda oluşacak anlaşmazlıklar için itiraz süreçlerinin tamamlanmasını müteakip tahkime başvurabilecekler. Ancak bunun için SGK tarafından tahkim usulünü ve sürecin nasıl işleyeceğini gösteren bir tebliğ çıkartılması beklenecek.
 
Sözleşmesi Feshedilen Hastane İle Sözleşme Yenilenecek
 
2018 yılında geçerli olacak düzenlemeye göre, sözleşme gereği sözleşmesi feshedilen hastaneler ile yeniden sözleşme yapılabilmesi bazı koşullarda mümkün olacak. Bu koşullar şöyle:
-Borcun %10’u ödenmeli
 
-Kalan tutar hesaplanacak faizi ile birlikte eşit taksitler halinde en fazla 12  aya kadar taksitlendirilmeli 
 
-Fesih tarihinden önce tahakkuk ettirilmiş olan son 6 aylık fatura dönemi ortalamasının %1’i oranındaki tutar defaten SGK’ya ödemeli
 
-Taksitlerden en az birisinin vadesinde faizi ile birlikte ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, taksitlendirme bozulacak, kalan borcun tamamı defaten tahsil edilecek. 
 
Süreler Değişti
 
Yeni dönemde dikkat çeken hususlardan birisi de süre hesabında “iş günü” kavramının benimsenmesi ve sürelerin değişmesi. İş günü kavramı, ulusal, resmi ve dini bayram günleri, yılbaşı,1 Mayıs günü, 15 Temmuz günü, hafta sonu tatil günleri ve idari izin günleri dışındaki çalışma günlerini kapsıyor. Özel hastanelerin yükümlülüklerini süresinde yerine getirmesi ve ceza yememeleri için yeni sürelere dikkat etmeleri gerekiyor.
 
mehmet.bulut79@mynet.com
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Okuyucu Yorumları20 yorum
  • 126 Oy
    ÖZEL HASTANELERE ACİL VE MUAYENEYE SİVİL MÜFETTİS GONDERSIN SGK FAZLADAN ÜCRET ALINIP ALINMADIGINI ANCAK BOYLE BULUR
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  • 91 Oy
    Özel hastaneler hem devleti hem de vatandaşı soyma düzeneklerine dönüşmüş durumda... Meydanlarda seçim malzemelerine konu olan bir de şehir hastaneleri var ki... Devreye girdiğinde vatandaşların isyanını görün siz... Şimdi en azından devlet hastanelerine gitme seçeneğimiz var, onlarda soygun ama özel hastanelere bakarak daha insaflı... Şehir hastaneleri devreye girince bu secenekten de yoksun kalacaız... Bu arada bilmeyenler için Şehir hastaneleri devlet hastanesi değildir... Hala bunu bilmeyenler mevcut...
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  • 68 Oy
    SGK HANGİ ÖZEL HASTANENİN DEVLETİ ZARARA UĞRATARAK MENFAAT TEMİNİ YAPTIĞINI VE BUNLARA NE KADAR PARA CEZASI KESİLDİĞİNİ, KESİLDİ İSE BU CEZALARIN KİMLER TARAFINDAN NASIL SÜMEN ALTI EDİLDİĞİNİ, ÖDEME YAPMADIĞINI BU CEZALARDAN NE ŞEKİLDE KURTULDUĞUNUDA BİR AÇIKLAYIVERİN LÜTFEN BURASI TÜRKİYE. CEZA KESİLEBİLECEK HASTANE VAR, GÜCÜ YETMEYİP CEZA KESEMEDİĞİ HASTANE VAR. KESSEDE ALAMADIĞI HASTANE VAR
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  • 10 Oy
    @aartunc SANA CANI GÖNÜLDEN KATILIYORUM BU SAYDIKLARIN SADECE VATANDAŞIN GÖZÜNÜ BOYAMAKDIR BİRİLERİNİ BİRİLERİNE ŞİKAYET EDERSEN ORAYA GİDENLERE RANT SAĞLAMIŞ OLUNUYOR ANLAMAYANLARA RÜŞVET DİYELİM PEKİ YAPILAN ŞİKAYET NE OLMUŞ OLDU BOŞ HAVAYA GİTDİ ESKİDEN NASILSA SİSTEM AYNEN ÖLE DEVAM EDİYOR BEN BUNA İNANIYORUM KİMSEYİDE KİMSEYE ŞİKAYET ETMİYORUM
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  • 54 Oy
    özel hastaneler için esnek şartlar ve cezalar onlar bildiğini okuyor acil de 20 tl serum takmada 15 tl ücret alıyorlar denetimlerde yetersiz.
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  • 15 Oy
    @62mustafa63 ÖZEL HASTANEDE SERUM VE TEDAVİ ÜCRETİNE 130 TL VERDİM. ÜSTELİK SGKLI OLMAMA RAĞMEN. SSK SERUMU BİLE KARŞILAMIYOR DEDİLER. İNSANLARI RESMEN OPUYORLAR. DEVLET DE OZEL HASTANELER UCUZ VS DİYE MİLLETİ AYAKTA UYUTUYOR
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  • 44 Oy
    cezalar neden düşürülür anlamak mümkün değil. caydırıcılık azaltılıyor neden
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  • 19 Oy
    Bunların hepsi fasa fiso devlet bu özel hastenelere bizleri yem ediyor yaptıkları anlaşmadan belli mesala Özel hastanenin hastadan mevzuata aykırı şekilde ilave ücreti alması halinde uygulanan ceza tutarı ilave ücret bedelinin 10 katı iken yeni dönemde 5 katına düşürüldü. YÜKSELMEMİŞ DÜŞMÜŞ BİRDE PİŞMANIM DERSE OLDU BİTTİ MAŞALLAH. ben demiyorum devlet diyor. Vatandaşını korumak istese der ki her hastane ayrıntılı fatura verecek ve yaptıkları işlere devletin verdiği kodları yazacak daha sonra o kodları devletin fatura sorgula bölümünden ücretleri sorgulayacaksın faturadaki ücret doğrumu diye
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  • 8 Oy
    bravo hastanelere HIRSIZLIĞI öğretmişler önce her türlü cezayı indirmişler sonrada O SİHİRLİ SÖZCÜK PİŞMANIM DERSE ..... CEZA AF OLACAK
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  • 7 Oy
    Devler hastaneleri Surşyelilerin olmuş vatandasın yüzüne bakan yok anlaşılan kendi vatanımızda ikinci sınıf vatandaş olduk ama olsun yeni Türkiye!!!!!
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  • 7 Oy
    Bu yasa Özel Hastenelerin vatandaşı daha iyi çarpması için çıkarılan bir yasadır Yeni çıkardıkları yasada derler ki.....Özel hastanenin hastadan mevzuata aykırı şekilde ilave ücreti alması halinde uygulanan ceza tutarı ilave ücret bedelinin 10 katı iken yeni dönemde 5 katına düşürüldü. BU YASANIN NERESİNDE YANMIŞ ÖZEL HASTANELER...Ancak AKP nin kendi yanlıları için çıkarılan bir yasadır aynı Cengiz inşaatın vergi borçlarının silinmesi gibi....
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  • 6 Oy
    Devlet hastaneleri Suriyeli Hastaneleri olunca vatandaş mecburen özele gidiyor artık
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  • 5 Oy
    hastanelerde kuyruk bitti çünkü soygun başaldı ve devlet bunun suç ortağı.resmen özel hastanelere destek verildi hiçbir şikayet işleme konmuyor cevap gelmiyor adamlar gayet rahat usulsüz işlem yapıyor uğraş dur kiparanı geri almak için.onu da alamazsın zira sgk resmen oyalıyor yada imkansıza sürüyor işi.oy veren koyunlar şimdi ne diyorsunuz hastanelerde kuyruk bitti mi?daha verilecek canınız var vücudunuz sermaye sömürü son gaz devam.yeni türkiye bu işte verin oyları
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  • 5 Oy
    RESMEN SOYGUN ÖZEL HASTANELER, EN UFAK AĞRIDA TAHLİL RONTGEN FİLM MR SONRA YÜKLÜ BİR FATURA İLE GÜLE GÜLE, BENİM ANLAMADIĞIM BU MR HER HASTAYA NEDEN ÇEKİLİR BOŞYERE HEM MASRAF Kİ BAYA YÜKLÜ HEMDE RADYASYON BİRİLERİ BUNA DUR DESİN. ÖZELLİKLEDE ÜMRANİYEDEKİ HASTANELER MERCEK ALTINA ALINSIN.
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  • 4 Oy
    Bir ülke düşünün SAĞLIK ve EĞİTİM hizmetleri tamamen art niyetli insanların eline verilmiş, ye kürküm yeee misali formalite olsa bile denetim yok denecek seviyede ne hayır beklenir o ülkeden.Ama en önemlisi ve en zoruma gideni ise ne biliyormusunuz bu işetme sahipleri her kulvarda devletin protokolüyle el ele.Devlet bu hizmetleri ne zaman tamamını kendi yaparsa o zaman her şey yoluna girer.
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  • 3 Oy
    sosyal güvenlik kurumunun özel hastanelere doğum ücretini kaç lira olarak belirlemiş bunu merak ediyorum çünkü özel hastaneler astronomik rakamlarda ücretlendirme yapıyor ameliyat giderleri yanında otelcilik hizmeti adı altında oda parası alıyorlar bunun önüne geçilip vatandaşin maduriuetinin giderilmesi gerekiyor bence bunları korumak yerine
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  • 3 Oy
    Niye pişman olunca ceza uygulanmıyormuş.o zaman her türlü yolsuzluğa açık kapı bırakmak bu,,,herkez yapsın yolsuzlukları sonrada pişmanım desin.böyle bir şey olamaz,bu ne demektir sen gene bildiğini yap birşey olursa pişmanım der kurtulursun .bu şekilde hiç kurumda hiç bir iş düzgün işlemez.ssk lı emekli den bile dünya kesiliyor.kesilsin de hakkıyla bir yere gidiyorsa eğer
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  • 1 Oy
    cezayı düşür alıyor yılboyu ceza hiç kalıyor böle düzenlememi olur hırsızlıgı yap der gibi alıncak ücret sabit ilan edilmeli sigara gibi fiyatı belli olmalı
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  • 1 Oy
    özel hastane işletenler yaşadı. baksana cezalar artacağına düşüyor. demek ki işin içinde iş var. insan caydıracağı yerde teşdik ediyor ilave ücret cezaları bence 1000 katına çıkmalı. insan gibi yapsınlar kandırmasınlar. ama sanırsam bir kodaman özel hastane işine girdi.
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  • 3 Oy
    ÖZEL HASTANELERDEKİ DR LAR YARDIMCI SAGLIK PERSONELİNİN EN AZ 2O KATI ÜCRET ALIYOR DEVLET HASTANELERİNDE ÜÇ KAT MAAŞ ALIYOR BU ADALETSİZLİK NİÇİN DÜZELTİLMİYOR
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