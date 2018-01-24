Özel Hastanelerde Yeni Dönem Başlıyor

Dr. Mehmet Bulut – İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında özel hastaneler vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında düzenledikleri faturaları SGK’dan tahsil ediyorlar. Ancak bunun için birçok kurala da uymaları gerekiyor. Bu kurallar da Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) yanı sıra SGK ile imzaladıkları Hizmet Satın Alım Sözleşmesine dayanıyor.

SGK 2018 yılında uygulanacak Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’ni internet sitesinde yayınladı. Buna göre SGK ile sözleşme imzalamak isteyen özel hastaneler 05/02/2018 tarihine kadar söz konusu sözleşmeyi imzalayıp SGK’ya vermek zorundalar.

2018 yılına ilişkin sözleşmede özellikle sürelere ve yaptırımlarla ilgili önemli değişiklikler söz konusu. İşte yeni düzenlemelerden bazıları:

Hekim Listesini Hastalar Görmeli

Hastaneler yeni dönemde, sözleşme kapsamında hizmet sunacak olan hekimlerin branş bazında düzenlenecek 75*50 cm boyutunda bir tabelayı hastaların görebileceği bir yerde asmak zorundalar. Aksi halde ismi bulunmayan her bir hekim için 1.000 TL ceza ödenmesi söz konusu.

İlave Ücret Tabelası Değişti

Özel hastaneler, hastalardan alacakları ilave ücret tutarını ve ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerini gösterir tabelayı hastaların görecekleri bir yere asmak zorundalar. Aksi halde 10 bin TL ceza ödenmesi söz konusu. İşte SGK söz konusu tabelanın şeklinde ve içeriğinde değişikliğe gitti. Hastanelerin ceza ile karşılaşmamaları için gerekli yeniliği yapmaları gerekiyor.

İlave Ücret Cezası Düşürüldü

Özel hastanenin hastadan mevzuata aykırı şekilde ilave ücreti alması halinde uygulanan ceza tutarı ilave ücret bedelinin 10 katı iken yeni dönemde 5 katına düşürüldü.

Ayrıca fazla alınan ilave ücret bedelinin, cezanın tebliğ tarihinden sonraki 10 uncu iş günü bitimine kadar ilgili kişiye iadesi halinde kesilen ceza da ilave ücret bedelinin 5 katından 2 katına indirildi.

Sahte Faturada Cezalar Arttı

SGK yeni dönemde sahte, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı fatura düzenleyen özel hastanelerin canını daha fazla yakacak. 2017 yılında alt sınırı aylık fatura tutarına göre belirlenen ve hizmet bedelinin 5 katı tutarında olan ceza miktarı 2018 yılında 10.000TL’den az olmamak şartıyla hizmet bedelinin 10 katı şeklinde uygulanacak.

Değişen Diğer Cezalar

Yukarıda bahsettiklerimizin dışında cezalar ile ilgili başka değişiklikler de yapıldı. Örneğin;

-Mevzuata aykırı reklam, kampanya, tarama ve tanıtım yapmanın cezası 10.000 TL’den 1.000 TL’ye düşürüldü.

-Düzenlenen fatura ve incelemeye esas belgeleri MEDULA sistemi üzerinden elektronik ortamda iletmeyenlere 10.000 TL ceza getirildi.

-Biyometrik kimlik doğrulama sistemi beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde hizmet bedellerinin toplamının 5 katı ceza uygulanacak.

-Hastanede mevzuata ve sözleşmede belirtilen özel koşullara uygun olarak sağlık personeli bulundurmama halinde uygulanan ceza 15.000 TL’den 10.000 TL’ye düşürüldü.

Pişman Olan Ceza Ödemeyecek

2018 yılında özel hastaneler için getirilen bir yenilik de pişmanlık halinde ceza ödenmeyecek olması. Bunun için özel hastanenin ceza gerektiren fiili önceden bildirmesi gerekiyor.

Buna göre, sözleşmede ceza gerektiren fiillerin gerçekleştirildiğinin, faturayı teslim etmeden önce, özel hastane tarafından SGK’ya bildirilmesi durumunda yersiz ödeme tahsil edilecek, ancak ceza uygulanmayacak.

Uyuşmazlıklar Tahkime Götürülecek

Yeni dönemde özel hastaneler, sözleşmeye istinaden uygulanacak 1 yıl süreli fesih işlemleri ile tek seferde toplam tutarı 100.000 TL’nin üzerindeki ceza koşuluna ilişkin süre/tutar/fiiller hususunda oluşacak anlaşmazlıklar için itiraz süreçlerinin tamamlanmasını müteakip tahkime başvurabilecekler. Ancak bunun için SGK tarafından tahkim usulünü ve sürecin nasıl işleyeceğini gösteren bir tebliğ çıkartılması beklenecek.

Sözleşmesi Feshedilen Hastane İle Sözleşme Yenilenecek

2018 yılında geçerli olacak düzenlemeye göre, sözleşme gereği sözleşmesi feshedilen hastaneler ile yeniden sözleşme yapılabilmesi bazı koşullarda mümkün olacak. Bu koşullar şöyle:

-Borcun %10’u ödenmeli

-Kalan tutar hesaplanacak faizi ile birlikte eşit taksitler halinde en fazla 12 aya kadar taksitlendirilmeli

-Fesih tarihinden önce tahakkuk ettirilmiş olan son 6 aylık fatura dönemi ortalamasının %1’i oranındaki tutar defaten SGK’ya ödemeli

-Taksitlerden en az birisinin vadesinde faizi ile birlikte ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, taksitlendirme bozulacak, kalan borcun tamamı defaten tahsil edilecek.

Süreler Değişti

Yeni dönemde dikkat çeken hususlardan birisi de süre hesabında “iş günü” kavramının benimsenmesi ve sürelerin değişmesi. İş günü kavramı, ulusal, resmi ve dini bayram günleri, yılbaşı,1 Mayıs günü, 15 Temmuz günü, hafta sonu tatil günleri ve idari izin günleri dışındaki çalışma günlerini kapsıyor. Özel hastanelerin yükümlülüklerini süresinde yerine getirmesi ve ceza yememeleri için yeni sürelere dikkat etmeleri gerekiyor.

mehmet.bulut79@mynet.com