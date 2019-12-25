FİNANS

Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'a yerli ve milli motor

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 13:07 | Son Güncelleme

TÜMOSAN ile FNSS arasında imzalanan sözleşmeye göre Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araca TÜMOSAN'ın motorları entegre edilecek

İSTANBUL (AA) - TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) ile FNSS arasında "Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi" imzalandı.

TÜMOSAN'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Nisan 2019 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile FNSS arasında imzalanan Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi sözleşmesi kapsamında, FNSS'nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edeceği 100 adet Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araca entegre edilmek üzere, tedarik edilecek motorlar için TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) ile FNSS arasında Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi yapıldı.

100 adet motor tedariki ve entegre lojistik destek hizmetlerini içeren sözleşme garanti süresi dahil 72 ay olarak imzalandı.

İlk defa yerli ve milli bir motorun askeri araçlara entegrasyonunun planlandığı sözleşmede; FNSS'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ve Jandarma Genel Komutanlığı'na sağlayacağı 8x8 ve 6x6 araçlarda TÜMOSAN mühendisleri tarafından tamamen yurt içi imkanlarla geliştirilmiş olan dizel motorlar kullanılacak.

Sözleşmede, TÜMOSAN’ın halihazırda geliştirmiş olduğu motorların, proje gereksinimlerine uygun şekilde, Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlara entegrasyonu ve kalifikasyonunu içeren bir proje modeli kurgulandı.

Motorların tamamının uyarlaması, üretimi, entegrasyonu ve kalifikasyonu yurt içinde yapılacak. TÜMOSAN, proje kapsamında azami ölçüde teknolojisini, mühendisliğini, yeteneklerini, güçlü üretim altyapısını, ayrıca yurt içinde mevcut ve ulaşılabilir imkanlarını kullanacak.

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için... Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için...
2020 HEDEFLERİ - Demir ve demir dışı sektörü Kuveyt'e ihracatı ikiye katlayacak2020 HEDEFLERİ - Demir ve demir dışı sektörü Kuveyt'e ihracatı ikiye katlayacak
İş Bankası Alipay ile işbirliğini üye iş yerlerine de taşıdıİş Bankası Alipay ile işbirliğini üye iş yerlerine de taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anlaşma FNSS TÜMOSAN

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

O belgeyi almayan işlem yapamayacak

O belgeyi almayan işlem yapamayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

2020'de sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

2020'de sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lojistikte büyük yatırım hamlesi ‘Lojistik Master Planı’yla başladı

Lojistikte büyük yatırım hamlesi ‘Lojistik Master Planı’yla başladı

Borsa ilk yarıda yatay

Borsa ilk yarıda yatay

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Bakan Turhan: Uzak Doğu ile ticaret hacminde hedef 100 milyar dolar

Bakan Turhan: Uzak Doğu ile ticaret hacminde hedef 100 milyar dolar

Arap turistlerin Karadeniz’deki yatırımları giderek artıyor

Arap turistlerin Karadeniz’deki yatırımları giderek artıyor

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen yerli e-posta servisi YaaniMail tanıtıldı

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen yerli e-posta servisi YaaniMail tanıtıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.