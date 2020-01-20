Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2020'de maaşlara ne kadar zam bekleniyor?

Firmaların değişen iş gücünün sağlık, varlık ve kariyer alanlarındaki ihtiyaçlarını yönetmeleri için teknoloji odaklı çözümler sunan ve danışmanlık veren Mercer, iş dünyasındaki ücret, zam eğilimleri ve yan haklar uygulamalarını ortaya koyan ‘2020 Ücret ve Yan Haklar Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Türkiye’den hızlı tüketim ürünleri, perakende, dayanıklı ürünler, enerji, teknoloji, ilaç, kimya ve kağıt, hizmet, üretim, lojistik, sigorta gibi farklı sektörlerden, ağırlıklı olarak uluslararası firmaların katılımı ile gerçekleşen araştırmanın sonuçlarına göre; özel sektörün 2020’de öngördüğü ücret artış oranı yüzde 16 olarak gerçekleşecek. 2020 yılı planlanan ücret artışı tüm şirketlerde üst yönetim için yüzde 15; yabancı sermayeli şirketler için yüzde 15,9. Hem tüm şirketler, hem de yabancı sermayeli şirketler göz önüne alındığında müdürlük, uzmanlık ve mavi yaka seviyeleri için ise yüzde 16 olarak gözüküyor. Yerli şirketler için zam oranlarının yüzde 13 ile yüzde 15 aralığında olması bekleniyor.

EN YÜKSEK ZAM ORANINA SAHİP SEKTÖR İLAÇ ‘2020 Ücret ve Yan Haklar Araştırması’nın sonuçlarına göre; İlaç sektörü zam oranı ortalama yüzde 18 ile en yüksek sektör olurken, bankacılık sektörü ücret artış beklentisi yüzde 12 ile en düşük sektör olarak karşımıza çıkıyor. Yabancı şirketler yıl içerisindeki (yaz ayları) enflasyon beklentilerinin yüksek olmasından dolayı bütçelerini yüzde 15 ile 18 bandında tuttular. Yıl sonunda enflasyon rakamlarının düşüş göstermesine rağmen ücret artış bütçeleri yüzde 16 bandında kaldı. ÜCRET ARTIŞI BİR KEZ YAPILACAK 2018 yılındaki ani enflasyon artışı şirketleri o yılın Ağustos - Kasım ayları arasında ücret seviyelerini ikinci kez gözden geçirmeye ve maaş düzeltmesi yapmaya itmişti. Ancak ekonomik verilerdeki özellikle enflasyon rakamlarındaki durulma 2019 ve 2020 yılı için böyle bir gözden geçirmeye gerek bırakmıyor. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 90’ından fazlası yılda bir kez ücret artışı gerçekleştireceklerini belirtiyor. 2020 yılı planlanan ücret artış oranı seviye bazlı olarak bakıldığında üst yönetim için diğer çalışanlardan yüzde 1 daha az olduğu görülüyor. Bu nedenle üst düzey yöneticiler ve diğer çalışanlar arasındaki makas oransal olarak artış gözükmüyor.