Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün temmuz sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu ve uzun vadeli kredi borcu bir önceki aya göre azalarak sırasıyla 18,9 milyar dolar ve 221,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu temmuzda bir önceki aya kıyasla 56,3 milyon dolar azalarak 221,6 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 165,1 milyon dolar gerileyerek 18,9 milyar dolara indi.

Geçen yılın sonuna göre değerlendirildiğinde, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 80 milyon dolar azalırken, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 320 milyon dolar artış gösterdi.

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından geçen yılın sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,8 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 40 milyon dolar düşüşle 30,4 milyar dolara geriledi.