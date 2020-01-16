Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün 2019 yılının kasım sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 10,2 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 193,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2019 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, kasımda 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 15,9 milyar dolar azalarak 193,5 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 5,2 milyar dolar gerileyerek 10,2 milyar dolara düştü.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları kasımda 2018 sonuna göre 9,1 milyar dolar azaldı. Bu dönemde bankaların uzun vadeli tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,4 milyar dolar azalışla 27 milyar dolara geriledi.

Kasımda 2018 sonuna göre bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,2 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 558 milyon dolarlık düşüşle 3,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,4 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 1,1 milyon dolar artarak 7,5 milyar dolara çıktı.