Özelleştirme kapsamındaki bazı parsellerin imar planı değiştirildi

Özelleştirme kapsamında bulunan bazı parsellerin imar planları değiştirildi, Aydın'ın Didim ilçesindeki bir taşınmazın satışı kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait özelleştirme kapsamındaki, Afyonkarahisar'ın Çay ve Dinar, Ankara'nın Şereflikoçhisar, Burdur'un Karamanlı, Gümüşhane'nin Kelkit ve Şiran, Kastamonu'nun Merkez, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Nevşehir'in Gülşehir ve Tokat'ın Niksar ilçelerindeki parsellerin imar planları değiştirildi.

Parsellere ilişkin ticaret, turizm, konut, park, yerleşik konut, gelişme konut, kentsel gelişme, sanayi, ilkokul ve rekreasyon alanlarıyla yol kullanım kararları getirilmesine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Nazım İmar Planı" ve "Uygulama İmar Planı" değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi.

Kırıkkale'nin Merkez ilçesindeki parsellerin de yerleşik konut alanı, park ve yol olarak kullanılmasına yönelik imar değişikliği kararına askı süresince yapılan itirazların reddedilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan Aydın'ın Didim ilçesinde 8.166,68 metrekare taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine yönelik ihale sonucunda 10 milyon 850 bin lira ile en yüksek teklifi veren istekliye ihale şartnamesi çerçevesinde satılması onaylandı.

