FİNANS

Öztiryakiler, Japon ortağı ile resmi imzaları attı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.12.2019 14:36 | Son Güncelleme

Varılan anlaşma uyarınca Hoshizaki Corporation, Öztiryakiler'e yüzde 28,6 oranında ortak oldu.

Öztiryakiler, Japon ortağı ile resmi imzaları attı

Endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren Öztiryakiler ile Japon Hoshizaki Corporation, attıkları imza ile ortaklıklarını resmileştirdi.

Öztiryakiler açıklamasına göre, endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe dünya genelinde 51 grup şirketi ve 13 binden fazla çalışanı ile en büyükler arasında yer alan Japon Hoshizaki Corporation ile Türk mutfak devi Öztiryakiler güçlerini birleştirdi. Varılan anlaşma uyarınca Hoshizaki Corporation, Öztiryakiler'e yüzde 28,6 oranında ortak oldu. İki şirkete de yeni kapılar açacak olan ortaklık, Öztiryakiler'in İstanbul'daki 125 bin metrekarelik fabrikasında düzenlenen imza töreni ile resmileştirildi.

İmza törenine Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztiryaki, Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki ve Hoshizaki Corporation Uluslararası İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Katsuhiro Kurimoto katıldı.

İmza töreninde bir açıklama yapan Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, Türkiye'nin Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Türki Cumhuriyetler'e yakınlığı ile lokasyon olarak çok avantajlı bir ülke konumuna sahip olduğunu belirtti. Bunun yanında Türkiye'nin iş gücü kapasitesi, bankacılık sistemi, ihracat odaklı bir ülke olması ve üretilen ürünlerin kalitesi ile de büyük fark yarattığını aktaran Öztiryaki, yüksek teknolojiye sahip ancak bu bölgelere uzak olan ülkeler için Türkiye’nin konumunun önemli olduğunu dile getirdi.

Öztiryaki, "Yaptıklarını dünyaya ulaştırmanın yolu Türkiye'den geçiyor. Dünyanın en önemli noktalarından birisindeyiz, İpek Yolu'nda önemli bir durağız. Ayrıca bizim Türkiye olarak yıllardır güçlenen ve büyüyen ihracat ilişkilerimiz var. Müşterilerle işleri sadece yazılı olarak yürütmeyiz, devamlı yakın temasta kalırız, onlara dokunuruz, birebir olarak tanırız. Dünya ile tam entegre olmuş durumdayız ve ihracatta çok iyi bir noktadayız." ifadelerini kullandı.

Öztiryakiler'in 1980 yılından bu yana ihracatçı olduğunu ve 130 ülkeye ihracat yaptıklarını vurgulayan Öztiryaki, 20 yıldan uzun süredir dünya genelindeki tüm fuarlara katıldıklarını ve sektördeki tanınırlıklarının çok yüksek olduğunu dile getirdi. Hoshizaki Corporation ile ortaklığın öncelikle kendilerine bir büyüme sağlayacağını anlatan Öztiryaki, "Bu iş basit bir para alışverişi değil, stratejik bir ortaklık. Biz resmen bir evlilik yapıyoruz ve çok uzun soluklu olacak. Büyümeyi hızlandıracak, istihdamı ve ihracatı artıracak. Belli bir süre sonra yeni fabrika yatırımları da gündeme gelebilir. Yönetimde ve yönetim tarzında ise bir değişiklik olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yakın ülkelere giriş kabiliyeti büyük avantaj

Hoshizaki Corporation Uluslararası İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Katsuhiro Kurimoto da Türkiye ile Japonya arasında çok eskiye dayanan güçlü ilişkiler olduğuna dikkati çekti. Japon firmalar için Türkiye'de çok önemli iş fırsatları olduğunu aktaran Kurimoto, Türkiye'nin bölge ülkelere giriş kabiliyeti ve kapasitesinin büyük bir avantaj olduğunu vurguladı. Kurimoto, Türkiye'nin bu pazarlara yakınlığının Türk firmalara küresel iş dünyasında gelişme imkanı verdiğini dile getirdi.

Öztiryakiler ile gerçekleştirdikleri ortaklığın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Kurimoto, şu ifadeleri kullandı:

"Öztiryakiler Türkiye'de sektör lideri olmasının yanında şirketin Ortadoğu, Avrupa, Afrika ve Asya'da da bilinirliği çok yüksek. Geniş ürün gamı ile bu pazarlardaki ihracat gücü ve paslanmaz çelik kullanarak yapılan imalat konusundaki tecrübesi ve teknolojisi bizim için son derece önemli. Tüm bunlarla beraber bu ortaklığın gerçekleşmesinde Hoshizaki Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Seishi Sakamoto ile Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztiryaki arasındaki dostluğun da altını önemle çizmek isterim."

Ortaklığın kendilerine geniş bir coğrafyada rekabet üstünlüğü getireceğini belirten Kurimoto, ayrıca yakın coğrafyadaki pazar paylarını da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

1958'de kurulan Öztiryakiler, 5 bine yakın çeşidin üretildiği toplam 140 bin metrekare üretim tesisine sahip. 130 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirkette bin 300 kişi çalışıyor. Şirket dünyada 106 satış ve 83 satış sonrası servis hizmet noktası ile global tanınmış markalar arasında yer alıyor. Orta Doğu, Avrupa, Afrika, Asya ve Güney Amerika kıtalarında satış kanallarıyla ihracatta hızlı bir büyüme gösteren Öztiryakiler'in yönetimi tümüyle Öztiryaki Ailesi’ne ait.

1947'de kurulan Japonya merkezli Hoshizaki Corporation, dünya genelinde toplam 51 grup şirketi ve 13 binden fazla çalışanla faaliyet gösteriyor. Geçen yıl 2,44 milyar avro ciroya ulaşan ve dünyada sektörünün en büyük ilk üç firmasından birisi olan Hoshizaki'nin hisseleri Japon borsasında işlem görüyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Öztiryakiler Hoshizaki Corporation ortaklık

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