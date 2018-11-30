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Pakdemirli: 6 ay, 1 sene et ithalatı yok

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.11.2018 11:38 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yeni yapılan hesaplamalara göre; en az 6 ay, 1 sene daha Türkiye'nin et ithalatına ihtiyacı yok gibi gözüküyor." dedi.

Pakdemirli: 6 ay, 1 sene et ithalatı yok

Konya’da düzenlenen Tarım Zirvesi'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gündemden bir türlü düşmeyen et ithalatı konusunda açıklama yaptı.

Pakdemirli, "Et konusu çok konuşuluyor, ama bugün itibarıyla bir hesap yaptık, 6 ay, 1 sene daha Türkiye'nin ithalata ihtiyacı yok gibi gözüküyor." dedi.

Öte yandan ziraat fakültelerine ilginin artırılmasını istediklerini belirten Pakdemirli, "Bakanlık olarak özellikle ziraat fakültesini seçecek arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ve özellikle üniversitenin ilk 15 bininde olan, 20 bininde olan arkadaşlarımıza bir burs programı üzerinde çalışmaya başladık, yakın zamanda açıklayacağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
et ithalatı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli

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