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Paksoy: Buharlaşan bir paranın olmadığı netleşti

19.04.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stratejist Cüneyt Paksoy, Bakan Elvan'ın 128 milyar dolar rezervi açıklamalarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, "Buharlaşan bir paranın olmadığı netleşti." ifadelerini kullandı.

Paksoy: Buharlaşan bir paranın olmadığı netleşti

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Stratejist Cüneyt Paksoy şu ifadeleri kullandı: Merkez Bankası kendi görev ve yükümlülükleri noktasında gerekli olduğu hallerde kullanılmak üzere rezerv biriktirir. Bu Merkez Bankası'nın kendi görev tanımı içinde olan bir durum. Bu rezervi gerekli olduğu dönemde de kullanır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında yapılan protokolle olağanüstü fiyat hareketlerine karşı veya gerekli koşullarda birbiri arasında belli bir paralellik ve koordinasyonla döviz işlemleri yapılabilmesine imkan tanınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında yapılan protokolün amacı gerekli anlarda arz-talep noktasında talebin ağırlıklı olduğu noktalarda arzı karşılayacak bir Merkez Bankası kararlılığı amaçlanmaktadır. Net olarak ifadesi de Merkez Bankası'nın rezervlerini gerekli durumlarda kullanma kolaylığını Hazine ve Maliye Bakanlığı ile eş güdümlü proaktif bir şekilde sürdürebilmektedir. Bu açıklamanın ve yapılan protokolün amacı budur.

ALICILARIN BİRBİRİNİ GÖRMEMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Piyasa yapıcı bankalar işlemler net olarak elektronik oramda gerçekleşir. Piyasa yapıcı bankalar karşılıklı alım ve satım kotasyonları girer. Alan ve satanın birbirini görmesi mümkün değildir. Bu sadece Merkez Bankası'nın uhdesindedir. İşlem gerçekleştikten sonra bu iş netleşir.

VERİLERİN PAYLAŞILMASI DOĞRU OLUR MU?

Teknik bir konu. Merkez Bankası gerekli gördüğü hallerde bunu paylaşır. Bir kere buharlaşan bir paranın olmadığı netleşti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Lütfi Elvan TCMB 128 milyar dolar tartışması
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