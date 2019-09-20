FİNANS

Paladyum 1,648.59 dolarla tarihi rekorunu kırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.09.2019 13:36 | Son Güncelleme

Saudi Aramco saldırısı etkilerinin hafiflemesinin ardından yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticari görüşmelere odaklanmasıyla paladyum 1,648.59 dolarla tarihi rekorunu kırdı.

Paladyum 1,648.59 dolarla tarihi rekorunu kırdı

ABD ve Çin delegasyonları, iki aydan sonra ilk kez üst düzey görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bir araya gelecek. Bunun yanında yatırımcılar, Çin medyasının pekin yönetiminin “ABD tarafının düşündüğü kadar anlaşamaya açık olmadığı” açıklamaları sebebiyle endişeli.

Gelişmelerin ardından paladyum erken işlemlerde yüzde 1.22 artışla 1,638.89 dolardan işlem gördü. Altın yüzde 0.34 artışla 1,503.97 dolara, gümüş yüzde 0.65 artışla 17.90 dolara ve platin yüzde 0.42 artışla 942.84 dolara yükseldi.

KAYNAK:DHA

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
tarlada 30 kuruş, markette 2 buçuk lira!tarlada 30 kuruş, markette 2 buçuk lira!
Doğan Holding yatırım bankası kuruluşu için BDDK'ya başvurduDoğan Holding yatırım bankası kuruluşu için BDDK'ya başvurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Saudi Aramco ticari görüşmeler abd Çin paladyum

En Çok Okunan Haberler

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Faydasını öğrenen arıyor! 4 fidanla başladı, şimdi tonlarca pepino meyvesi üretiyor

Faydasını öğrenen arıyor! 4 fidanla başladı, şimdi tonlarca pepino meyvesi üretiyor

Bankalar Türk Telekom hisselerini satıyor

Bankalar Türk Telekom hisselerini satıyor

3 kamu bankası duyurdu!

3 kamu bankası duyurdu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Altın için şok tahmin: 2 bin doları görecek

Altın için şok tahmin: 2 bin doları görecek

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Soğan tarlada 30 kuruş, markette 2 buçuk lira

tarlada 30 kuruş, markette 2 buçuk lira!

Doğan Holding yatırım bankası kuruluşu için BDDK'ya başvurdu

Doğan Holding yatırım bankası kuruluşu için BDDK'ya başvurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Sütte ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var

Bakan açıkladı! Ekstra zam geliyor

'Ekonomideki pozitif ilerleme devam ederse not görünümü değişir'

Türkiye'nin notu ile ilgili açıklama

Bakan Varank: "Uluslararası Lider Araştırmacılar Destek Programına önümüzdeki dönem de devam edeceğiz"

Bakan açıkladı: İlk kez hayata geçirdik

Tüketici güven endeksi azaldı

Tüketici güven endeksi azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.