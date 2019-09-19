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Palandöken: “Benzin ve motorin zamları geri alınmalı”

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.09.2019 09:57 | Son Güncelleme

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ekonomik dengeyi bozabileceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Enflasyonla mücadele ederken akaryakıta yapılan zamlar lokomotif olarak tüm ürünlerin fiyatına yansır. Piyasa bu zamları kaldıramaz ve ekonomik denge bozulur. Benzin ve motorin zamları acilen geri alınmalı” dedi.

Palandöken: “Benzin ve motorin zamları geri alınmalı”

Benzin ve motorine yapılan zamların piyasalar için olumsuz olduğunu ve acilen geri alınması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “20 Ağustos’tan bu yana benzine 57 kuruş, motorine 47 kuruş zam yapıldı. Üst üste yapılan bu zamlar başta esnafımız, çiftçiler ve sanayiciler olmak üzere tüm kesimlere olumsuz yansır. Çünkü üretimde en önemli maliyet unsurlarından biri akaryakıttır. Akaryakıta yapılan zamlar adeta enflasyonla mücadeleye darbedir. Çiftçinin mahsulünden tutun da esnafın tezgahına koyduğu ürüne kadar her şeyin fiyatına yansır. Tam da enflasyon düşüş eğilimine geçmişken bu zamlar geri alınmalı” diye konuştu.

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'AKARYAKITA ZAM DEĞİL İNDİRİM BEKLİYORUZ'

Dolar kuru ve brent petrolün varil fiyatı dikkate alındığında akaryakıt fiyatlarının geçen yıla göre daha düşük olması gerektiğine işaret eden Palandöken, “Geçen yıl 18 Eylül’de dolar kuru 6.35 seviyelerinde ve brent petrolün varil fiyatı 75.25 dolarken Ankara’da benzin 6.94 TL’den, motorin ise 6.32 TL’den satılıyordu. Ancak şimdi dolar kuru 5.66-5.68 arasında seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise geçen seneye kıyasla yüzde 14 azalarak 63-64 dolara kadar düştü. Buna rağmen benzin ve motorin fiyatları geçen yıla göre yüzde 3 arttı. Son zamlarla birlikte Ankara’da şu an benzin 7.19 TL’den, motorin ise 6,56 TL’den satılıyor. Geçen yıla göre dolar kurunun yüzde 10, brent petrolün varil fiyatının ise yüzde 14 düşmesine rağmen benzin ve motorin fiyatları yüzde 3 arttı. Bu yüzden akaryakıtta zam değil indirim bekliyoruz. Piyasaların bu zamları kaldırması mümkün değil, Aksine bu tür zamlar enflasyonu tetikler” şeklinde konuştu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafınca, bir takvim yılı içinde boru hattı vasıtasıyla yapılabilecek spot doğal gaz ithalat miktarının, giriş noktalarında şeffaf ve sistemin verimli kullanımını sağlayacak şekilde kapasite rezervasyonlarına konu edilmesine yönelik uygulama yöntemleri ve esasları belirlendi.

EPDK'nin, Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, spot boru gazı ithalat kapasitesi rezervasyon hakkı kazanmak isteyen lisans sahipleri, yüzde 30'u ilgili gaz yılı için yıllık, yüzde 40'ı ve yıllık kapasite için ayrılmış ancak rezerve edilmemiş miktar çeyreklik, yüzde 30'u ve çeyreklik kapasite için ayrılmış ancak rezerve edilmemiş miktar aylık kapasite ürünlerinden istediği kapasiteler için ayrı ayrı başvuracak.

EPDK, söz konusu düzenlemeyle, bir takvim yılı içinde boru hattı vasıtasıyla yapılabilecek spot doğal gaz ithalat miktarının, giriş noktalarında şeffaf, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeyecek ve sistemin verimli kullanımını sağlayacak şekilde kapasite rezervasyonlarına konu edilmesine yönelik uygulama yöntemlerini esas alacak.

Ayrıca, EPDK kurul kararıyla belirlenen ve ilgili kapasite ürünleri hakkında uygulanacak yönteme ilişkin bilgileri içeren talep çağrısı, talep toplama gününden en az 15 gün önce EPDK'nin internet sitesinde yayımlanacak.

Buna ek olarak, ilgili gaz yılına yönelik yapılacak ilk talep çağrısı gaz yılı öncesinde en geç 1 Kasım tarihine kadar duyurulacak.

Yıl içinde yapılacak talep çağrılarında ilgili kapasite ürününün başlangıç gününden en az 5 gün önce talep toplama yapılacak şekilde ilan edilecek.

Ayrıca, spot boru gazı ithalatına konu edilebilecek miktarın belirlenmesi için hesaplama da kararda yayımlandı. Buna göre, bir takvim yılında ilgili ithalat giriş noktasından ithal edilebilecek spot boru gazı miktarı, uzun dönemli alım satım anlaşmalarına dayalı ithalat lisansı sahiplerinin kontrat esnekliklerini yönetebilmelerini sağlayacak bir oran bırakılarak ve iletim şebekesinin teknik kapasitesi dikkate alınarak söz konusu hesaplamayla gün bazlı olarak belirlenecek.

KAYNAK:AA

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akaryakıt fiyat zam TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken

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