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  4. Palandöken: “Elektrik ve doğalgaz indirimi acil ihtiyaç oldu”

Palandöken: “Elektrik ve doğalgaz indirimi acil ihtiyaç oldu”

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 10:08 | Son Güncelleme

Elektrik ve doğalgazda halka indirim müjdesi verilmesinin şart olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu kış günlerinde en çok kullandığımız iki temel ihtiyaç olan elektrik ve doğalgaza indirim acil bir ihtiyaç haline geldi.

Palandöken: “Elektrik ve doğalgaz indirimi acil ihtiyaç oldu”

Elektrik ve doğalgazda halka indirim müjdesi verilmesinin şart olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu kış günlerinde en çok kullandığımız iki temel ihtiyaç olan elektrik ve doğalgaza indirim acil bir ihtiyaç haline geldi. Konutlar ile birlikte esnafımıza yapılacak bir indirim can suyu gibi gelecek, herkesi rahatlatacaktır” dedi.
Vatandaşın kış günü en çok elektrik ve doğalgazı kullandığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kış günlerini yaşadığımız bu dönemlerde sabah havanın kararması ile de en çok elektriği ve ısınmak içinse doğalgazı kullanıyoruz. Yani en çok kullandığımız ve ihtiyaç duyduğumuz kalem elektrik ve doğalgaz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açıklamasına göre ise bu yıl ilk 9 ayda 3 milyon 365 bin 784 kişi elektrik borcunu, 710 bin 364 kişi ise doğalgaz borcunu ödeyemedi. Borcunu ödeyemeyen vatandaşa yapılan kesme işlemleri çok büyük mağduriyet yaratıyor. 2 yılda elektriğe gelen yüzde 71, doğalgaza gelen yüzde 62 zammın da bu ödeme zorluklarının yaşanmasında büyük payı var. Dolayısıyla artık elektrik ve doğalgaza indirim kaçınılmazdır. Vatandaşa bu günlerde indirim müjdesi ile rahat bir nefes aldırılmalı” diye konuştu.
“Elektrik tüketimi arttı doğalgaz tüketimi azaldı”
İndirim yapılması halinde herkesin rahatça kullanım yapabileceğinin altını çizen Palandöken, “Ülkemizde elektrik enerjisi tüketimi geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarken, doğalgaz tüketimi ise aynı dönemde yüzde 8,4 azaldı. Konutlarda kullanılan doğalgaz tüketiminin de azalması, artık mecburen daha az yakıyoruz anlamını çıkartmak yanlış olmayacaktır. Gelen doğalgaz faturalarının yüzde 66’sı gaz bedeli iken, geriye kalan yüzde 34 ise sistem kullanım bedeli, KDV ve ÖTV. Elektrik faturalarında da aynı şekilde yüzde 54’ü kullanım bedeli, geriye kalan yüzde 46’sı ise enerji fonu, TRT payı, tüketim vergisi, KDV şeklinde. Elektrik ve doğalgazda konutlar ile esnafımıza indirim yapılması herkesi rahatlatacaktır” şeklinde söyledi.

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