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Palandöken: İndirimlere kanıp kredi kartınızı şişirmeyin

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

Yeni bir mevsime daha girmeden özellikle alışveriş merkezlerinin müşteri çekmek ve daha çok alışveriş yapılmasını sağlamak için çılgın ve inandırıcı olmayan aldatıcı kampanyalar yaptığını ileri süren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İnandırıcı olmayan indirim kampanyalarına şüpheyle bakın ve Ramazan ayına ve bayramına sayılı günler kala alışveriş çılgınlığına kapılıp kredi kartlarınızı şimdiden şişirmeyin" dedi.

Bendevi Palandöken, "Tüketiciler 3 al 1 öde, 1 alana 1 bedava, sezon başlamadan garaj indirimi gibi sloganlara kanmamalı ve ihtiyaç kadar alış veriş yapılmalı." diye konuştu.

İhtiyaç kadar alış veriş yapılmalı

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hızlı bir yaşam, hızlı alışveriş tarzını benimseyen vatandaşların promosyonlardan faydalanma düşüncesi ile indirimli alışveriş reklamlarının büyüsüne kapılıp pek çok şeyi ihtiyacı olmadan aldığını söyledi.
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Palandöken, "Tüketiciler 3 al 1 öde, 1 alana 1 bedava, sezon başlamadan garaj indirimi gibi sloganlara kanmamalı ve ihtiyaç kadar alış veriş yapılmalı. Eğer indirim yapılacaksa 1 tanesini 3'te 1'i fiyata satsınlar ki israf olmasın. Bu tür aldatıcı satış stratejileri tüketicinin güvenini azaltıyor" diye konuştu.
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"KREDİ KARTLARINA YÜKLENMEYİN"

"KREDİ KARTLARINA YÜKLENMEYİN"
"Sezon açılmadan, sezon sonu gelmeden garaj indirimi adı altında inandırıcı olmayan kampanyaların etkisine kapılan vatandaşlar, alışverişlerde tüketim çılgınlığı yaşıyor" diyen Bendevi Palandöken, vatandaşların kredikartına yüklendiğini vurguladı.
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Ödenemeyen bireysel kredi kartları borçlarının incelendiğinde üzücü bir tablonun ortaya çıktığını ifade eden Palandöken, "2018 Şubat ayı verilerine göre 2 milyon 335 bin 13 kişinin bireysel kredi kartı borcu halen devam ediyor durumda. Satın alma koşulları kullanıcı dostu olan ve cazip gelebilecek ürünlerin ön plana çıkarılması ile alışverişler kolaylaşırken, kredi kartı ödemelerinizi güçleştirebilir." uyarısında bulundu.
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Palandöken, "İhtiyaç olan ürünlerin dışında alışveriş yapmamaya özen gösterilmelidir. Eğer indirimli alışverişlerin büyüsüne kapılıp pek çok şeyi ihtiyacın olmadan fazla alırsan kredi kartını şişirirsin. Aldığın ayakkabıyı, gömleği, pantolonu giyemezsen, ucuz diye aldığın pahalıya gelir" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
alışveriş kredi kartı indirim kampanyaları garaj indirimi

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