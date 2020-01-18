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  4. Palandöken: “Kalkınmanın ve turizmin anahtarı coğrafi işaret”

Palandöken: “Kalkınmanın ve turizmin anahtarı coğrafi işaret”

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2020 10:32 | Son Güncelleme

Yerel ekonomilerin kalkınması ve tanıtımı için coğrafi işaretlerin öneminin büyük olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Konumu, doğal güzellikleri, kendine has ürünleri olan ülkemizde 464 adet tescilli ürün, 459 adet ise işlemleri devam eden başvuru var.

Palandöken: “Kalkınmanın ve turizmin anahtarı coğrafi işaret”

Yerel ekonomilerin kalkınması ve tanıtımı için coğrafi işaretlerin öneminin büyük olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Konumu, doğal güzellikleri, kendine has ürünleri olan ülkemizde 464 adet tescilli ürün, 459 adet ise işlemleri devam eden başvuru var. Markalaşma, yerel ekonominin kalkınması ve turizme olan katkısı nedeniyle çok önemli olan coğrafi işaretleri ürün sayısını artırmalı, ülkemizin değerlerine sahip çıkmalıyız” dedi.
Ülkemizin çeşitlilik açısından çok zengin olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizin lezzet yelpazesi, el sanatları, dokumacılık işçiliği, yörelerin kendine has ürünleri konusunda o kadar şanslı ve zenginiz ki, bunu çok büyük bir avantaja dönüştürebiliriz. Coğrafi işaret yani tescil edilmiş ürün bu konuda en önemli nokta. Edirne’den Kars’a, Adana’dan Sinop’a dört bir yanda birbirinden farklı 17 ürün grubunda 464 ürün hali hazırda coğrafi işaretli. Belediyeler, Esnaf ve Sanatkâr Odalarımız, Vakıflar, Dernekler gibi 23 farklı kurumun sahipliğini yaptığı bu coğrafi işaretler halı, kilim, yiyecek, içecek, el sanatları, gibi farklı gruplardalar. Çeşitlilik bakımından zengin olan ülkemizde böyle nimetler varken, sahip çıkmak, markalaşmak, tanıtımını artırmak çok büyük önem taşıyor. Hem o bölgenin tanıtımını artırmak hem de kalkınmasını sağlamak açısından coğrafi işaret önemli bir basamak” diye konuştu.
“Kalkınmanın ve turizmin anahtarı coğrafi işaret”
Yerel ekonomilerin kalkınması için de yöreye has unsurların markalaşması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Coğrafi işaret alarak tescillenen ürünler, o bölgenin ya da yerin kalkınmasında büyük rol oynuyor. O ürünün satışı, görülmesi, daha da çok duyulması hem ekonomik olarak satışlarla hem de turizm açısından ziyaretçi olarak fayda sağlar. Öte yandan örneğin herhangi bir yörenin zeytini ile Gemlik zeytininin fiyatı aynı değildir. Yani marka tescili almış ürün muadillerine kıyasla en az 2 katı fiyatla satılıyor. Ekonomik olarak gelişim sağlamak için de coğrafi işaretli ürün sayısını artırmalıyız. Bu konuda teşvik amaçlı desteklerde bulunmalı” şeklinde söyledi.

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