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Pamukkale Turizm'in iflas kararı bozuldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2019 09:57 | Son Güncelleme

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Pamukkale Turizm'in iflas kararını bozarak İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesine geri gönderdi.

Pamukkale Turizm'in iflas kararı bozuldu

Şirketten yapılan açıklamada, 27 Ekim 2018'de konkordato talebinde bulunan firmayla ilgili İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin iflas kararı verdiği anımsatıldı.

Bu karardan sonra şirketin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesine başvurarak karara itiraz ettiği bildirildi.

Açıklamada, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17.Hukuk Dairesinin İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi kararı hakkında yeniden tahkikat yaparak iflas kararını bozduğu ve İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesine geri gönderdiği kaydedildi.

Firmanın seferlerine aynı şeklide devam edeceği ve faaliyetlerinde herhangi bir aksaklık olmayacağı aktarıldı.

KAYNAK:AA

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Pamukkale mahkeme iflas

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