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Pamukkale Turizm konkordato istedi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.10.2018 10:11 | Son Güncelleme

56 yıl önce kurulan Pamukkale Turizm de konkordato talebinde bulundu. Ünlü markanın internet sitesinden yapılan açıklamada ise, seferlerde herhangi bir değişikliğin olmayacağı, yaşanan sıkıntının ise geçici olduğu belirtildi. Firmada şu an 3500 kişi çalışıyor.

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

İzmir Ticaret Mahkemesine önceki gün başvuran Pamukkale Turizm için üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Kararla birlikte, şirket faaliyetlerinin denetimi için de geçici konkordato komiser heyeti atandı. Pamukkale Turizm’in internet sitesinden yapılan duyuruda firmanın nakit sıkıntısı çektiğini belirtildi.

3 BİN 500 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Firmanın yönetim kurulu başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Pamukkale Turizm olarak 56 yıl önce sizleri Denizli'de Bababalım ailesi tarafından kurulduk. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartların yarattığı olumsuzluklar sonucu borçlarımızı yapılandırmak zorunlu hale geldi. Bu kısa yapılandırma ve planlama sürecinde amacımız, 3.500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız, yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesinin haklarını korumak ve yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam etmektir."

İşte yayınlanan o duyuru:

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Anahtar Kelimeler:
Pamukkale konkordato

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bir çok fabrikadan fazla işçiye sahipmiş.. umarım işlerine ve çalışanlarına zarar gelmez. 3500 kişi ortalama 3 kişiden. 7500 kişilik ekmek teknesi..
kriz yok durmak yok yola devam avrupada bizi kıskanıyor zaten mis
kim ne çarparsa peşinde... Tr de herkex pamukkale ilr yolculuk ediyor nasıl ödeme yapamazmış bu firma full otobüsgidiyor
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