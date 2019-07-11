Pamukkale’ye giriş ücretlerine yüzde 20 zam yapılacak

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve beyaz cennet olarak bilinen Pamukkale giriş ücretlerine yapılacak zam ile giriş ücretleri 50 TL’den, 60 TL’ye çıkarılacak. Zam kararının duyulmasının ardından Denizlililer karar tepki göstererek, 50 TL iken gidip gezemedikleri Pamukkale’ye artık hiç gidemeyeceklerini savundular.

Pamukkale ören yerine gidiş ücretine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınan karar ile yüzde 20 zam yapılacak. Alınan karar doğrultusunda sadece Pamukkale’ye değil, Türkiye’nin bir çok noktasındaki ören yerlerine giriş ücretlerine 15 Temmuz itibari ile zam yapılacak.

'ACİLEN FİYATTA ROTASYONA GİDİLMESİ LAZIM'



Zam kararı alınmasına en çok tepkiyi ise Denizlili vatandaşlar gösterdi. Eski güncel fiyatının zaten 50 lira olduğunu belirten ve bunun kendileri için çok yüksek bir rakam olduğunu dile getiren Hüseyin Çankaya, “Eski güncel fiyatı zaten 50 liraydı. Eski fiyatı ile zaten insanlar gidemiyordu. Toplumdaki her kesim zaten kültürel olarak bir yol kat edemiyordu zaten. 60 lira oldu daha özel oldu, Bir de yabancı turistlerin ,yabancı uyruklu insanların girişi daha kolay olduğu için genel olarak bir tepki var zaten Pamukkale’ye karşı Denizli’de. Tanıdığım 15, 20 yıldır gitmeyen insanlar var. Acilen fiyatta rotasyona gidilmesi lazım. Galiba 10 yıl önce gittim. Açıkçası Pamukkale’ye gideceğime şehir dışına gidiyorum daha iyi oluyor” dedi.