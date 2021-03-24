“Pandemiye rağmen büyüdük, 1 yılda net kar yüzde 600 oranında arttı”

Bera Holding, 2020 yılının konsolide faaliyet raporunu açıkladı. Holding iştiraklerinde büyüme gerçekleştiği belirtilen açıklamada, satış hasılatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artırarak 2 milyar 823 milyon 485 bin 187 liraya çıkarıldığı bilgisi yer aldı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Tüm dünyanın etkisi altına aldığı kovid-19 pandemisine rağmen 2020 yılında büyüme gerçekleştirdik. Aynı dönemde brüt kar tutarı, önceki döneme göre yüzde 60 oranında bir iyileşme ile 732 milyon 58 bin 252 lira oldu. Dönem net karı ise önceki döneme göre yüzde 600 oranında artarak 412 milyon 701 bin 251 lira olarak gerçekleşti. Bu karın oluşumunda yatırım amaçlı gayrimenkuller için yaptırılan ekspertiz değerlemesi sonucu meydana gelen 215 milyon liralık değer artışı da bulunuyor.

“Yurt içi satışlar, yüzde 35 artışla 2 milyar 391 milyon 97 bin 058 liraya ulaştı. İhracat rakamı ise 528 milyon 318 bin 142 lira olarak gerçekleşti. Döneme ilişkin satış gelirlerinin sektörlere göre dağılımı dikkate alındığında ‘kağıt-karton- ambalaj’ sektöründe yurt içi satışlar 732 milyon 434 bin 874 lira, yurt dışı satışlar 90 milyon 890 bin 256 lira, toplamda ise 819 milyon 608 bin 256 TL ile yüzde 29,03 oranla gerçekleşti.”

(DHA)

