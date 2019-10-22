Panik havası kalktı, fındık fiyatları yükselişe geçti

Fındık fiyatındaki yükselişin devam edeceği, Kasım ayında fiyatın 17 TL'yi bulacağı, sonrasında ise 18-19 TL'yi görebileceği ifade ediliyor. Serbest piyasada yeni sezona 16 TL'den başlayan fındık fiyatı, çok sürmeden gerilemeye başlamış geçen hafta 13.5 TL'ye kadar düşmüştü. Fındık fiyatı bu haftaya yükselişle başladı, fiyat 15,5 ile 16 aralığında seyrediyor.

Zonguldak Alaplı ilçesinde fındık tüccarlığını yapan Mehmet Koçak yaptığı açıklamada, "Ekim ayının sonları fiyatların 16 lira seviyelerinde olacağına inanıyorum. Ben bu yıl fındığın 18-19 lira bandında olacağını düşünüyorum. 50 randıman kabuklu fındık 15,5 liradan işlem görüyor. Fındık fiyatının gidişatı güzel. Ama fındıkta yüzde 5 civarında çürük çıkmaya başladı. Bu çürük de ister istemez fabrikaların işçilik maliyetlerini yükseltiyor. Dolayısıyla 15,5 liradan işlem görüyor. Önümüzdeki haftalarda Öngörümüz fiyatlar güzel olacak. Ama fiyat 15 lira altında olunca üreticilerimizde TMO’ya vermek yerine bizlere getirmeye başladı" diye konuştu.