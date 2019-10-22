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Panik havası kalktı, fındık fiyatları yükselişe geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

Serbest piyasada fındık fiyatı yükselişe geçti. Serbest piyasada fiyat 15,5 TL , yer yer de 16 TL'den işlem görüyor.

Fındık fiyatındaki yükselişin devam edeceği, Kasım ayında fiyatın 17 TL'yi bulacağı, sonrasında ise 18-19 TL'yi görebileceği ifade ediliyor. Serbest piyasada yeni sezona 16 TL'den başlayan fındık fiyatı, çok sürmeden gerilemeye başlamış geçen hafta 13.5 TL'ye kadar düşmüştü. Fındık fiyatı bu haftaya yükselişle başladı, fiyat 15,5 ile 16 aralığında seyrediyor.

Zonguldak Alaplı ilçesinde fındık tüccarlığını yapan Mehmet Koçak yaptığı açıklamada, "Ekim ayının sonları fiyatların 16 lira seviyelerinde olacağına inanıyorum. Ben bu yıl fındığın 18-19 lira bandında olacağını düşünüyorum. 50 randıman kabuklu fındık 15,5 liradan işlem görüyor. Fındık fiyatının gidişatı güzel. Ama fındıkta yüzde 5 civarında çürük çıkmaya başladı. Bu çürük de ister istemez fabrikaların işçilik maliyetlerini yükseltiyor. Dolayısıyla 15,5 liradan işlem görüyor. Önümüzdeki haftalarda Öngörümüz fiyatlar güzel olacak. Ama fiyat 15 lira altında olunca üreticilerimizde TMO’ya vermek yerine bizlere getirmeye başladı" diye konuştu.


FİYAT 18-29 TL'Yİ BULUR

Kasım ayının başlarından itibaren fındık fiyatının 16 lira bandına geçeceğini ifade eden Koçak, şunları kaydetti, “Kasım ayının 16 lira seviyelerin üstünde olacağına inanıyorum. Ben bu yıl fındığın 18-19 lira bandında olacağını düşünüyorum. Üreticilerimiz emanete fındık bırakmasın, ihtiyacının fazla fındık satmasın. Üretici kendi fındığına sahip çıktığı s ürece fındık daha güzel para edecek. Daha değerinde olacak.”

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Fındık fiyatı Serbest Piyasa

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