2016 senesinde ‘Paradan iyisi Papara’ sloganı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan aldığı ‘Elektronik Para Kuruluşu’ lisansı ile faaliyetlerine başlayan Papara, son zamanlara yatırımcılar ve kripto para kullanıcıları tarafından araştırılan uygulamalardan biri. Peki Papara'ya nasıl üye olunur? Papara'ya nasıl giriş yapılır?

PAPARA'YA NASIL ÜYE OLUNUR? PAPARA'YA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Papara bir banka değil, tıpkı Paypal gibi bir elektronik para kuruluşudur. Paypal’ın yerli versiyonu olarak ifade edebiliriz. Peki nasıl üye olunur?

Papara’ya üye olmak tıpkı Ininal’a üye olmak kadar oldukça basit. Papara’nın resmi internet sitesi üzerinden kolayca üye olunabilmekte. Platformun internet sitesine girdiğinizde anasayfada sizi ‘Ücretsiz Kayıt Ol’ yazısı karşılayacaktır.

Oraya tıklayarak çıkan bölümleri doldurduktan sonra başarılı bir şekilde sisteme üye olmuş olacaksınız. Üye olduktan sonra ise sisteme yazdığınız elektronik posta adresinize Papara tarafından bir elektronik posta gönderilmiş olacak. Bu elektronik postadaki site adresine tıkladıktan ve hesabınızın doğrulamasını tamamladıktan sonra artık siz de bir Papara’lı olacaksınız.