FİNANS

Para etmeyen karpuzu karayolunda satmaya çalışıyorlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.08.2019 09:54 | Son Güncelleme

Adana’da karpuzun kilogram fiyatı tarlada 10 ila 20 kuruş arasına düşünce satıcılar çareyi karayolunda karpuzu sergileyip satmakta buldu.

Çukurova yöresinin önemli ürünlerinden Adana karpuzu, bu sene istediği ilgiyi görmedi. İlk hasat edildiği dönemde para eden daha sonra fiyatı tarlada 10 kuruşa kadar düşen karpuzlar pazarda ve marketlerde alıcı bulamadı. Bu sebepten dolayı da satıcılar çareyi Adana-Karataş karayolunda karpuzlarını sergileyip satmakta aradı.

Karayolu kenarında sırayla dizilen karpuzlar karayolundan geçen vatandaşların dikkatini çekmesini sağlıyor.

Karpuz satıcısı Emine Kaya, “Karpuzları karayolu kenarına da koyuyoruz. Yeri geliyor elimizde sergiliyoruz yeter ki satılsın diye ancak bu sene karpuza talep düşük. 10 kilogram gelen karpuza 3 lira diyoruz ancak 2 liraya bile vermeyi kabul etsek alıcı yok. Yoldan geçen vatandaşlar da durup almıyor. Bu sene zor durumdayız. Üreticinin hali daha kötü” dedi.

KAYNAK:İHA


PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
Milyonlarca memur nefesini tuttu!Milyonlarca memur nefesini tuttu!
Akaryakıt fiyatlarında indirimAkaryakıt fiyatlarında indirim
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana karayolu karpuz

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Milyonlarca memur nefesini tuttu!

Milyonlarca memur nefesini tuttu!

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Son dakika: Hükümetin memurlara zam teklif tarihi belli oldu

Milyonlarca memur nefesini tuttu!

LPG fiyatlarında 22 kuruş indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Gayrimenkul sektörü kredi faizlerinin düşürülmesinden memnun

Gayrimenkul sektörü kredi faizlerinin düşürülmesinden memnun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan faiz mesajı

Bakan Albayrak'tan faiz mesajı!

'Yanıltıcı indirimler' mercek altında

'Yanıltıcı indirimler' mercek altında

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.