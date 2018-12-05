"Para ve maliye politikasında sıkı duruşa devam edilecek"

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin (FİKKO) ikinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında dün gerçekleştirildi. Toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili Bakan Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Bankalar Birliği başkanları ile Borsa İstanbul Genel Müdürü katıldı.

Bakanlıkan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;



"Toplantıda,