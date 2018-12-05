FİNANS

"Para ve maliye politikasında sıkı duruşa devam edilecek"

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.12.2018 14:43 | Son Güncelleme

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı dün Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak başlandığında gerçekleşti. Bakanlık açıklamasında "Para ve mali politikalarda sıkı duruşa devam edilecek" dedi.

"Para ve maliye politikasında sıkı duruşa devam edilecek"

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin (FİKKO) ikinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında dün gerçekleştirildi. Toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili Bakan Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Bankalar Birliği başkanları ile Borsa İstanbul Genel Müdürü katıldı.

Bakanlıkan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

"Toplantıda,

  • Küresel finansal piyasalardaki gelişmeler ile bunların ülkemiz finansal ve reel sektörüne etkileri ve bu çerçevede alınmakta olan tedbirler,

  • Ekonomik dengelenme sürecinin özellikle işgücü piyasasına etkisi ve bu kapsamda istihdama yönelik tedbirler,

  • Reel sektör firmalarının finansmana erişimi ve kur risklerinin yönetilmesi,

  • Yurt içi türev piyasaların geliştirilmesi ve derinleştirilmesi,

  • Yeni Ekonomi Programı’nda ilan edilen ülkemiz finansal mimarisinin yenilenmesi,

  • Bankaların sermaye ve likidite yeterlilikleri başta olmak üzere mali bünye değerlendirme çalışmaları,

  • Politika yapım sürecinin desteklenmesi amacıyla finansal verilerin kalitesinin artırılması,

  • İhracatı destekleyici teşvik mekanizmaları

    • konularında üye kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, uygulanabilecek ilave tedbirler ve düzenleme önerileri değerlendirilmiştir.

    Özellikle, para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği ve Yeni Ekonomi Programı (YEP) eylemlerinin bu çerçevede gerçekleştirileceği vurgulanmıştır."

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    azine ve Maliye Bakanı Albayrak ekonomi sıkı duruş

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