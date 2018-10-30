FİNANS

Paraya para demiyorlar! Yıllık geliri 3.5 milyon lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.10.2018 16:13 | Son Güncelleme

Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Üçharman köyünde yerin 36 metre altındaki mağarada üretilen Divle obruk peyniri köylülere yılda 3.5 milyon lira gelir sağlıyor.

5 ay gibi bir sürede yenilmeye hazır olan peynire ise ilgi her geçen gün artıyor.

Mağarada üretiliyor

1 / 6

Ayrancı İlçe Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, peynirin köy halkına ciddi bir gelir sağladığını söyledi. Peyniri önemli kılan iki özelliğin bulunduğunu anlatan Büyükkarcı, "Birinci özellik hiçbir fenni yem kullanılmadan doğal olarak meralarda otlatılan küçükbaş hayvanların sütlerinden elde edilmesidir.
2 / 6

İkinci özelliği ise yüz yılardır devam edip gelen bu mağaraya koyulması ve bu mağaradaki bakteri özelliğidir” dedi.
3 / 6

'233 metrelik mağaradan köylü yılda 3.5 milyon lira gelir elde ediyor'

'233 metrelik mağaradan köylü yılda 3.5 milyon lira gelir elde ediyor'
Mağaranın köylüye ciddi bir gelir sağladığını belirten Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, mağaranın ortalama kapasitesi 45 ila 50 ton civarında. Buradan çıkan peynir yerinde kilosu 65 ile 70 lira arasında satılıyor.
4 / 6

Bunu da hesapladığınızda 3.5 milyon lira bölgeye bir katma değeri var. Vatandaşın buraya ilgisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Peynir ise 1 ay gibi sürede satılarak kalmıyor.
5 / 6

Burasıyla Ayrancı Kaymakamlığı ilgileniyor. Biz belediye olarak buranın tanıtımıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Buradaki tek sıkıntı tek tip üretime geçememe sıkıntısıydı. Bu sıkıntı da çözüldü. Bir ay içerisinde mandıra yapımına başlanacak ve seri üretime başlanınca hiçbir sorun kalmayacak” diye konuştu.
6 / 6

“Bu mağaradan çıkan güz yoğurdu 3 ay bozulmuyor”

“Bu mağaradan çıkan güz yoğurdu 3 ay bozulmuyor”
Peynirin dışında bu mağaraya koyulan yoğurdun da hiç bozulmadığını ifade eden Büyükkarcı, "Yine buradaki yoğurdumuzun özelliği tamamen doğal oluşu ve katkı maddesinin bulunmamasıdır. Biz bu yoğurda güz yoğurdu deriz ve yazın tenekelere yapılan yoğurtlarımız soğuk hava veya obruğa konur ve bu aydan itibaren açılarak yenmeye başlar. Bu yoğurt 3 ay hiç bozulmaz. Onun için bölgemizin iki değerinden birisi Divle obruk peyniri diğeri de koyun yoğurdudur” dedi. KAYNAK:İHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karaman mağara Divle obruk peyniri

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te

Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te

Kıdem tazminatı sistemi sil baştan değişiyor!

Kıdem tazminatı sistemi sil baştan değişiyor!

Sigara kapalı dolapta satılacak! Uymayana 5 bin lira ceza

Sigara kapalı dolapta satılacak! Uymayana 5 bin lira ceza

SGK'da yeni dönem başlıyor

SGK'da yeni dönem başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden önemli Booking.com kararı

Mahkemeden önemli Booking.com kararı

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

İstanbul Havalimanı 'dünyayı' uçuracak

İstanbul Havalimanı 'dünyayı' uçuracak

Bir konkordato haberi daha: Ceren Eğitim Kurumları konkordato ilan etti

Bir konkordato haberi daha: Ceren Eğitim Kurumları konkordato ilan etti

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

12 milyon emekliyi ilgilendiren yedi yasa

12 milyon emekliyi ilgilendiren yedi yasa

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.