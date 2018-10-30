Paraya para demiyorlar! Yıllık geliri 3.5 milyon lira

5 ay gibi bir sürede yenilmeye hazır olan peynire ise ilgi her geçen gün artıyor.

Mağarada üretiliyor

1 / 6 Ayrancı İlçe Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, peynirin köy halkına ciddi bir gelir sağladığını söyledi. Peyniri önemli kılan iki özelliğin bulunduğunu anlatan Büyükkarcı, "Birinci özellik hiçbir fenni yem kullanılmadan doğal olarak meralarda otlatılan küçükbaş hayvanların sütlerinden elde edilmesidir.

2 / 6 İkinci özelliği ise yüz yılardır devam edip gelen bu mağaraya koyulması ve bu mağaradaki bakteri özelliğidir” dedi.

3 / 6 '233 metrelik mağaradan köylü yılda 3.5 milyon lira gelir elde ediyor' Mağaranın köylüye ciddi bir gelir sağladığını belirten Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, mağaranın ortalama kapasitesi 45 ila 50 ton civarında. Buradan çıkan peynir yerinde kilosu 65 ile 70 lira arasında satılıyor.

4 / 6 Bunu da hesapladığınızda 3.5 milyon lira bölgeye bir katma değeri var. Vatandaşın buraya ilgisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Peynir ise 1 ay gibi sürede satılarak kalmıyor.

5 / 6 Burasıyla Ayrancı Kaymakamlığı ilgileniyor. Biz belediye olarak buranın tanıtımıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Buradaki tek sıkıntı tek tip üretime geçememe sıkıntısıydı. Bu sıkıntı da çözüldü. Bir ay içerisinde mandıra yapımına başlanacak ve seri üretime başlanınca hiçbir sorun kalmayacak” diye konuştu.